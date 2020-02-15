"Лестер" и "Вулверхэптон" не забили друг другу

"Лестер" и "Вулверхэптон" вернулись после зимних каникул, сыграв без забитых голов.

В первом тайме матча на "Молинью" шла примерно равная игра, хотя атаки "волков" были чуть поопаснее. Неплохой момент имел Диогу Жота, но его удар низом остановил ногой голкипер "лис" Каспер Шмейхель. Из хорошей позиции пытался бить головой Рауль Хименес, однако просто не попал в створ. У гостей ударом головой отметился Чаглар Сеюнджю — точно в Руя Патрисиу.



Самое же заметное событие первого тайма случилось на 44-й минуте, когда после незамысловатого розыгрыша углового и скидки партнера Вилли Боли нанес точный удар головой с отскоком от газона. Однако радость хозяев была прервана системой VAR, обнаружившей офсайд в ходе результативной комбинации.



Во втором тайме равновесие в игре сохранилось, но явные моменты почти перестали возникать. Сложилось впечатление, что команды словно растеряли ритм из-за зимних каникул.



На 76-й минуте Хамза Чоудури схлопотал вторую желтую карточку и оставил "Лестер" вдесятером. "Вулверхэмптон" пытался воспользоваться численным преимуществом, но делал это неубедительно — лишь Хименес по-настоящему приблизился к голу, пробив головой в сантиметрах от штанги.



Эта ничья, пожалуй, больше в пользу "Лестера", особенно учитывая удаление Чоудури в концовке. "Лисы" продолжают уверенно идти на третьем месте, тогда как "Вулверхэмптон" толком не сумел приблизиться к топ-4.



"Вулверхэмптон" — "Лестер". Отчет о матче