Скоулз: "Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес свой вердикт по поводу уверенного лидерства "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.
Набрав 73 из 75 очков в этом сезоне, "Ливерпуль" уже в следующем месяце может оформить свой первый с 1990 года чемпионский титул.
Скоулз уже не сомневается, что "красные" станут чемпионами. Пол признает, что в данный момент команде Юргена Клоппа и близко нет равных.
"Это просто сенсационно, что они до сих пор делали в этом сезоне. Они вполне могут оформить требл, пройдя весь сезон без поражений".
"Очевидно, "Ливерпуль" станет чемпионом Премьер-Лиги, но они одинаково стали бы чемпионами в Испании, Италии и Германии. После 22 побед и одной ничьей в 23 матчах они стали бы чемпионами везде".
"Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен. Поэтому мы должны признать это и извлечь урок", — сообщил Скоулз BBC.
15.02.2020 00:05
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Последние комментарии:
и даже не срыгнул?
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K P A C U B O
эхехехехехе
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Болелы Ливерпуля сразу растаяли
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Рыжий ниндзя самый адекватный из всех легенд помойки. Не боится xуесосить скам и хвалить конкурентов.
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Достойный манк
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