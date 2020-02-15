Скоулз: "Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес свой вердикт по поводу уверенного лидерства "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Набрав 73 из 75 очков в этом сезоне, "Ливерпуль" уже в следующем месяце может оформить свой первый с 1990 года чемпионский титул.



Скоулз уже не сомневается, что "красные" станут чемпионами. Пол признает, что в данный момент команде Юргена Клоппа и близко нет равных.



"Это просто сенсационно, что они до сих пор делали в этом сезоне. Они вполне могут оформить требл, пройдя весь сезон без поражений".



"Очевидно, "Ливерпуль" станет чемпионом Премьер-Лиги, но они одинаково стали бы чемпионами в Испании, Италии и Германии. После 22 побед и одной ничьей в 23 матчах они стали бы чемпионами везде".



"Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен. Поэтому мы должны признать это и извлечь урок", — сообщил Скоулз BBC.