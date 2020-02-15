Скоулз: "Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен"

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз вынес свой вердикт по поводу уверенного лидерства "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.

Набрав 73 из 75 очков в этом сезоне, "Ливерпуль" уже в следующем месяце может оформить свой первый с 1990 года чемпионский титул.

Скоулз уже не сомневается, что "красные" станут чемпионами. Пол признает, что в данный момент команде Юргена Клоппа и близко нет равных.

"Это просто сенсационно, что они до сих пор делали в этом сезоне. Они вполне могут оформить требл, пройдя весь сезон без поражений".

"Очевидно, "Ливерпуль" станет чемпионом Премьер-Лиги, но они одинаково стали бы чемпионами в Испании, Италии и Германии. После 22 побед и одной ничьей в 23 матчах они стали бы чемпионами везде".

"Ливерпуль" просто великолепен, феноменален, ошеломителен. Поэтому мы должны признать это и извлечь урок", — сообщил Скоулз BBC.


Метки Ливерпуль, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 15.02.2020 01:09 # manutd-20champ
    и даже не срыгнул?

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  2. electric 15.02.2020 01:04 # electric
    K P A C U B O
    эхехехехехе

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  3. ilovemanutd 15.02.2020 00:42 # ilovemanutd
    Болелы Ливерпуля сразу растаяли

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  4. slash-lfc 15.02.2020 00:20 # slash-lfc
    Рыжий ниндзя самый адекватный из всех легенд помойки. Не боится xуесосить скам и хвалить конкурентов.

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  5. abrec 15.02.2020 00:11 # abrec
    Достойный манк

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