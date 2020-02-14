Моуриньо ответил на претензии Роуза

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил на претензии защитника Данни Роуза по поводу предвзятого отношения.

Отправившись в аренду в "Ньюкасл" в прошлом месяце, Роуз в интервью BBC пожаловался, что Моуриньо не дал ему полноценного шанса проявить себя.



Жозе с этим согласиться не может и считает, что Данни имел все шансы застолбить за собой место в стартовом составе "шпор" и в своем провале должен винить только себя.



"Олимпиакос", "Бавария" и "Ливерпуль" — я дал ему замечательную возможность показать, на что он способен".



"Это была замечательная возможность сыграть три очень важных матча. Он сыграл против "Ливерпуля", он сыграл против "Олимпиакоса", и это два, возможно, самых важных матча, что мы провели. Также он сыграл против "Баварии" в Лиге Чемпионов".



"Так что у Данни Роуза была замечательная возможность сыграть три матча и показать мне, на что он способен", — цитирует Моуриньо Daily Mail.