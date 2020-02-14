"Сити" оштрафован и изгнан из Лиги Чемпионов на два сезона
"Манчестер Сити" был оштрафован на 25 миллионов фунтов и отстранен от участия в еврокубках на два следующих сезона за "серьезные нарушения" правил финансового фейр-плей УЕФА.
Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) на протяжении нескольких месяцев вела свое расследование после прозвучавших в прессе обвинения в адрес клуба с "Этихад".
В отчете УЕФА говорится, что CFCB выявила множество нарушений, включая искусственное завышение спонсорских контрактов, в период с 2012 по 2016 год, при этом "Сити" не оказал содействие следствию.
В ответном заявлении "горожан" говорится, что клуб "расстроен, но не удивлен" вердиктом. На "Этихад" также считают, что УЕФА был "предвзято" настроен к "Сити" с самого начала процесса.
Наконец, "Сити" сразу же подтвердил свое намерение обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией.
14.02.2020 22:05
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КОРОЛИ!!!
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Сосать твари ебаные
Пенсы щас расслабились
В лч будут обоссыши
(ответить)
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Женский «Челси» первым в мире адаптировал программу тренировок под менструальный цикл футболисток
https://www.sports.ru/football/1083302791.html
Михайло, я вообще то этой новости ждал!
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Сасать хуита ибаная))
Калалииииииииииииииииии
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самое интересное, что забанили их за махинации со спонсорами семилетней давности, а не за траты на омоложение состава при пепе.
вот теперь реально интересно, останется ли пеп и кто из игроков подаст на трансфер.
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Офигеть, неожиданно.
Пепка может и свалить из АПЛ, после такой фигни.
(ответить)
Какой же кайф))
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Чемпион АПЛ двух следующих сезонов известен.
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wow
impressive
2 seasons
pretty a lot!
(ответить)
изгнан с ПОЗОРОМ))
(ответить)
Интересно, что будет делать Шарлатан)) в ПСЖ, который тоже может попасть под санкции?)
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Князи на троне!!!
Королевы на страпоне!!!
Сосать+страдать!
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Калалииии !!!!
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ываххывахыхва
минус лысая хуета
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А гвардиола только собрался затариваться
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Приятно наблюдать как в цивизизованном мире наказывают преступников и мразей! Сначала Челси, а потом Сити!
Вот пример настоящего европейского правосудия! Животным не место в Европе!
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У Юнайтед и Арсенала появились шансы на ЛЧ с пятого места
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КОРОЛИ!!!
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Справедливо.
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