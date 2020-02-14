"Сити" оштрафован и изгнан из Лиги Чемпионов на два сезона

Манчестер Сити "Манчестер Сити" был оштрафован на 25 миллионов фунтов и отстранен от участия в еврокубках на два следующих сезона за "серьезные нарушения" правил финансового фейр-плей УЕФА.

Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) на протяжении нескольких месяцев вела свое расследование после прозвучавших в прессе обвинения в адрес клуба с "Этихад".

В отчете УЕФА говорится, что CFCB выявила множество нарушений, включая искусственное завышение спонсорских контрактов, в период с 2012 по 2016 год, при этом "Сити" не оказал содействие следствию.

В ответном заявлении "горожан" говорится, что клуб "расстроен, но не удивлен" вердиктом. На "Этихад" также считают, что УЕФА был "предвзято" настроен к "Сити" с самого начала процесса.

Наконец, "Сити" сразу же подтвердил свое намерение обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 22:05

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Последние комментарии:




  1. negan 14.02.2020 22:13 # negan
    КОРОЛИ!!!

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  2. mikkiynwa 14.02.2020 22:13 # mikkiynwa
    Сосать твари ебаные
    Пенсы щас расслабились
    В лч будут обоссыши

    (ответить)

  3. mr-s1n1st3r 14.02.2020 22:13 # mr-s1n1st3r
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  4. rentv 14.02.2020 22:13 # rentv
    Женский «Челси» первым в мире адаптировал программу тренировок под менструальный цикл футболисток

    https://www.sports.ru/football/1083302791.html

    Михайло, я вообще то этой новости ждал!

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  5. slash-lfc 14.02.2020 22:12 # slash-lfc
    Сасать хуита ибаная))
    Калалииииииииииииииииии

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  6. satellite 14.02.2020 22:12 # satellite
    самое интересное, что забанили их за махинации со спонсорами семилетней давности, а не за траты на омоложение состава при пепе.

    вот теперь реально интересно, останется ли пеп и кто из игроков подаст на трансфер.

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  7. slavik92 14.02.2020 22:12 # slavik92
    Офигеть, неожиданно.
    Пепка может и свалить из АПЛ, после такой фигни.

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  8. xin 14.02.2020 22:12 # xin
    Какой же кайф))

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  9. brown-ale 14.02.2020 22:12 # brown-ale
    Чемпион АПЛ двух следующих сезонов известен.

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  10. ooaaaa 14.02.2020 22:12 # ooaaaa
    wow

    impressive

    2 seasons

    pretty a lot!

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  11. scauzer11 14.02.2020 22:12 # scauzer11
    изгнан с ПОЗОРОМ))

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  12. qassaq 14.02.2020 22:11 # qassaq
    Интересно, что будет делать Шарлатан)) в ПСЖ, который тоже может попасть под санкции?)

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  13. dragon 14.02.2020 22:11 # dragon
    Князи на троне!!!
    Королевы на страпоне!!!
    Сосать+страдать!

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  14. fowler9 14.02.2020 22:11 # fowler9
    Калалииии !!!!

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  15. blackdreamer 14.02.2020 22:11 # blackdreamer
    ываххывахыхва
    минус лысая хуета

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  16. liverfun 14.02.2020 22:10 # liverfun
    А гвардиола только собрался затариваться

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  17. rentv 14.02.2020 22:10 # rentv
    Приятно наблюдать как в цивизизованном мире наказывают преступников и мразей! Сначала Челси, а потом Сити!

    Вот пример настоящего европейского правосудия! Животным не место в Европе!

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  18. forester 14.02.2020 22:10 # forester
    У Юнайтед и Арсенала появились шансы на ЛЧ с пятого места

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  19. jirrort 14.02.2020 22:09 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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  20. gavriil 14.02.2020 22:09 # gavriil
    Справедливо.

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