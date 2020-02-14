"Сити" оштрафован и изгнан из Лиги Чемпионов на два сезона

"Манчестер Сити" был оштрафован на 25 миллионов фунтов и отстранен от участия в еврокубках на два следующих сезона за "серьезные нарушения" правил финансового фейр-плей УЕФА.

Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) на протяжении нескольких месяцев вела свое расследование после прозвучавших в прессе обвинения в адрес клуба с "Этихад".



В отчете УЕФА говорится, что CFCB выявила множество нарушений, включая искусственное завышение спонсорских контрактов, в период с 2012 по 2016 год, при этом "Сити" не оказал содействие следствию.



В ответном заявлении "горожан" говорится, что клуб "расстроен, но не удивлен" вердиктом. На "Этихад" также считают, что УЕФА был "предвзято" настроен к "Сити" с самого начала процесса.



Наконец, "Сити" сразу же подтвердил свое намерение обратиться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией.