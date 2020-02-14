Моуриньо поговорил с Алли по поводу шутки о коронавирусе

Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поведал, что поговорил с Деле Алли насчет неуместной шутки полузащитника в Snapchat о коронавирусе.

Напомним, в данный момент Алли находится под угрозой дисквалификации. Это наказание грозит Деле, если его шутка насчет азиата в аэропорту будет сочтена расистской.

Вместо того, чтобы критиковать Алли, Моуриньо решил похвалить подопечного за умение признавать свои ошибки.

"Конечно, я поговорил с ним об этом. Однако для меня это был довольно простой разговор, потому что он очень извинялся за эту, скажем так, ошибку".

"Однако у него никогда не было намерения навредить или оскорбить. Он немедленно пожалел о содеянном, немедленно все осознал".

"На мой взгляд, это лучшее чувство, что он только мог проявить. Замечательно, что он смог осознать свою неправоту, потому что порой молодые люди совершают ошибки и даже не понимают этого", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Алли, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 22:00

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  1. rentv 14.02.2020 22:02 # rentv
    Михайло, ёпт. Это не та новость, которую мы все ждем. Я даже праздничный романтик со своей любимой рукой прервал ради неё. Чё за херня?

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