Мэддисон хочет в "Юнайтед"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Несмотря на то, что у Мэддисона есть контракт с "Лестером" до 2023 года, прямо сейчас Джеймс ведет переговоры со своим клубом о новой сделке.

Manchester Evening News утверждает, что 23-летний игрок сборной Англии может так и не заключить новый контракт — в приоритете у Мэддисона переход в "Юнайтед".

Джеймс остается приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции плеймейкера на грядущее лето, несмотря на январскую покупку Бруну Фернандеша и несмотря на слухи об интересе МЮ к Джеку Грилишу из "Астон Виллы".

Тем не менее, Мэддисон все равно будет стоить дорого — даже дороже тех 80 млн. фунтов, за которые "Юнайтед" купил защитника Харри Магуайра у "Лестера" прошлым летом.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1026

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Последние комментарии:




  1. superperez101 14.02.2020 22:04 # superperez101
    будет красиво, с лестером в лиге чемпионов, а в мю зато зарплата

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  2. liverfun 14.02.2020 21:15 # liverfun
    Этот источник еще хуже сан

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  3. wengerrrro 14.02.2020 21:13 # wengerrrro
    е6ать какие же футболисты дол6ае6ы)

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  4. mancunia-planet 14.02.2020 21:05 # mancunia-planet
    чёт все резко захотели в Юнайтед, чё за ху_ня такая, скаузеры не в курсе?

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