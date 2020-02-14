Мэддисон хочет в "Юнайтед"
Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
Несмотря на то, что у Мэддисона есть контракт с "Лестером" до 2023 года, прямо сейчас Джеймс ведет переговоры со своим клубом о новой сделке.
Manchester Evening News утверждает, что 23-летний игрок сборной Англии может так и не заключить новый контракт — в приоритете у Мэддисона переход в "Юнайтед".
Джеймс остается приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции плеймейкера на грядущее лето, несмотря на январскую покупку Бруну Фернандеша и несмотря на слухи об интересе МЮ к Джеку Грилишу из "Астон Виллы".
Тем не менее, Мэддисон все равно будет стоить дорого — даже дороже тех 80 млн. фунтов, за которые "Юнайтед" купил защитника Харри Магуайра у "Лестера" прошлым летом.
14.02.2020 21:00
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Последние комментарии:
будет красиво, с лестером в лиге чемпионов, а в мю зато зарплата
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Этот источник еще хуже сан
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е6ать какие же футболисты дол6ае6ы)
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чёт все резко захотели в Юнайтед, чё за ху_ня такая, скаузеры не в курсе?
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