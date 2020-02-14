Мэддисон хочет в "Юнайтед"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

Несмотря на то, что у Мэддисона есть контракт с "Лестером" до 2023 года, прямо сейчас Джеймс ведет переговоры со своим клубом о новой сделке.



Manchester Evening News утверждает, что 23-летний игрок сборной Англии может так и не заключить новый контракт — в приоритете у Мэддисона переход в "Юнайтед".



Джеймс остается приоритетной целью "красных дьяволов" по укреплению позиции плеймейкера на грядущее лето, несмотря на январскую покупку Бруну Фернандеша и несмотря на слухи об интересе МЮ к Джеку Грилишу из "Астон Виллы".



Тем не менее, Мэддисон все равно будет стоить дорого — даже дороже тех 80 млн. фунтов, за которые "Юнайтед" купил защитника Харри Магуайра у "Лестера" прошлым летом.