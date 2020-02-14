Сульшер подтвердил, что Игало готов к "Челси"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что нападающий Один Игало готов сыграть с "Челси", хотя до сих пор не приступил к тренировкам с командой.

Напомним, из-за опасности коронавируса Игало не только пропустил тренировочный сбор "Юнайтед" в Марбелье, но и не был допущен на клубную базу в Каррингтоне.

Свою единственную тренировку в общей группе перед выездом к "Челси" Игало сможет провести в воскресенье, однако Сульшер уверен, что Одиону этого будет достаточно.

"Когда я был игроком, мне не требовалось слишком много времени, чтобы подготовиться к участию в матче. Мне не нужно было тренироваться для этого. Будучи нападающим, тебя зачастую внезапно бросают в бой. Кто знает — он может выйти на замену и забить гол".

"Он будет в заявке и отправится с нами на выезд. Этот двухнедельный период был мерой предосторожности. Мы поддерживали связь с ним, хотя мы занимались по своей программе, а он — по своей. После Китая ему в любом случае требовалось бы время, чтобы освоиться, познакомиться с игроками и командой, войти в ритм".

"Он упорно трудился, и временами ему, наверное, хотелось ущипнуть себя — в 30 лет ты оказался в своем любимом клубе. Однако он это заслужил, и я надеюсь, он проявит себя на совместной тренировке и заслужит право сыграть".

"После травмы Рэшфорда нам требовался еще один нападающий. В лице Одиона мы получили бомбардира — лучшего бомбардира последнего Кубка Африки, и он может быть полезен для нас. Он большой профессионал и хороший парень, он кое-что придаст команде".

"К концу января Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд сыграли уже кучу матчей. Нам не хватало этой искры, но мы надеемся, что Одион станет для нас нападающим другого типа", — цитирует Сульшера Daily Mail.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 20:00

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  1. liverpool1892est 14.02.2020 20:31 # liverpool1892est
    Блиад...даже незнаю какую гадость написать...хнык(((

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  2. hammersmith 14.02.2020 20:04 # hammersmith
    подготовил ибало к челсе, красава

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