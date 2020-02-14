Артета начал планировать летние трансферы

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, что он использовал зимний перерыв, чтобы начать планирование на летнее трансферное окно.

Напомним, первыми двумя новичками "Арсенала" при Артете стали Пабло Мари и Седрик Соареш, но обоих этих защитников "канониры" арендовали, отложив основную свою активность на трансферном рынке до грядущего лета.



К воскресному матчу против "Ньюкасла" подопечные Артеты подходят с 14 днями перерыва, однако Микель в этот период почти не отдыхал.



"Я хотел несколько дней отдохнуть, потому что за последние месяцы игроки через многое прошли".



"После этого я хотел поразмышлять над тем, чего мы добились за эти пять-шесть недель вместе, где мы прибавили, чему мы можем радоваться и где нам нужно стать лучше".



"Все сложилось очень хорошо, и мы наметили кое-какие цели. Мы начали работать над ними, и я надеюсь, в следующие несколько недель мы сможем увидеть результат этой работы".



"Имею ли я представление насчет трансферной активности "Арсенала" в будущем? Абсолютно, потому что нам нужно понимать, в каком направлении мы хотим двигаться, держа в уме различные сценарии. Я должен высказывать клубу свои мысли насчет того, кто нам нужен и где мы должны прибавить".



"Всем нам нужно стремиться в одном направлении, следуя своему плану, сделав этот процесс как можно более коротким", — цитирует Артету Sky Spors.