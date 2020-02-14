Клопп объяснил важность зимнего перерыва для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил важность зимнего перерыва для своей команды.

В минувший понедельник игроки "Ливерпуля" вернулись из мини-отпуска продолжительностью в одну неделю.



Клопп отверг идею отправиться на тренировочный сбор во время зимних каникул, в отличие от своих конкурентов по Премьер-Лиге, и позволил игрокам первой команды просто отдохнуть.



Чтобы это стало возможно, Клоппу даже пришлось задействовать юниоров в переигровке со "Шрюсбери" в Кубке Англии на прошлой неделе. Однако Юрген убежден, что это стоило того.



"Жаль, что нам приходится объяснять, насколько полезной может быть неделя перерыва. Это не просто отдых. Это возможность восстановиться, перезарядить батареи и многое другое".



"Именно поэтому мы хотели этого, мы сражались ради этого и приняли некоторые решения. Каждый тренер мечтает о целой неделе для подготовки к матчу. Тогда ты можешь тренироваться в интенсивном режиме, что обычно невозможно".



"Когда ты играешь по графику суббота-среда-воскресенье, то самая интенсивная тренировка — это сам матч. Сейчас у нас наоборот, и эту неделю мы упорно занимались".



"Когда мы возобновили тренировки в понедельник, то сразу же вошли в прежний ритм. Это не так, что нам не нравится играть, играть и играть, но посреди сезона заняться чем-то другим в течение недели было просто приятно".



"Когда ты возвращаешься после такого перерыва, то следующий матч предвкушаешь, словно не играл последние полгода", — цитирует Клоппа The Independent.