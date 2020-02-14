Лэмпард: "Зийеш поможет нам взламывать чужую оборону"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих ожиданиях в отношении вингера Хакима Зийеша.

Накануне было официально объявлено, что 1 июля Зийеш сменит "Аякс" на "Челси" по сделке ориентировочной стоимостью 38 миллионов фунтов.



По словам Лэмпарда, "синие" пытались заполучить 26-летнего марокканца еще в январе, но это оказалось невозможно. Тем не менее, Фрэнк готов подождать такого классного игрока.



"Мы пытались, но это оказалось невозможно. Все мы знаем, как устроено январское окно. Мы уважаем, что клубы хотят сохранить своих лучших игроков. Но теперь дело сделано, и со следующего сезона он будет наш".



"Думаю, он великолепный игрок. Впервые я обратил на него внимание во время выступления "Аякса" в Лиге Чемпионов в прошлом году. Думаю, он был одним из самых заметных игроков их команды, особенно в матчах против "Тоттенхэма".



"В этом сезоне мы сами дважды играли против "Аякса", поэтому я многое знаю о нем. Я знаю его качества. У него отличная левая нога, и он предпочтительно играет на правом краю, но может действовать позади форварда".



"Если вы посмотрите, то в этом сезоне у нас были матчи, когда у нас возникали сложности, взламывая чужую оборону. Он определенно является игроком, который, как мы надеемся, добавит нам креатива и просто чего-то другого".



"Он забивает голы, ассистирует. Я знаю, что он переходит не сейчас, но его предстоящий трансфер — это отличная новость для нас как для клуба и для фанатов", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.