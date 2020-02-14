Холанд отрицает, что отверг "Юнайтед" из-за денег

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Бреут Холанд отверг предположения о том, что он отверг "Манчестер Юнайтед" только из-за денег.

Как говорил агент Мино Райола, "Юнайтед" был одним из 12 клубов, которые хотели купить Холанда у "Ред Булл" в январе.



Поговаривают, что "Боруссия" не только рассталась с отступными за 19-летнего норвежца, но также озолотила лагерь Холанда, выплатив щедрые бонусы отцу игрока и агенту.



Также ходили слухи, что юниор потребовал себе щедрую зарплату и пункт об отступных в новый контракт. Однако Холанд уверяет, что его выбор был основан не на деньгах.



"Нет. Парням, которые публиковали эти вещи, нужно поговорить со мной. Им придется объясниться передо мной, если мы встретимся".



"Это довольно комично говорить, что я выбрал клуб из-за денег. Все близкие ко мне люди знают, что я не такой. Это просто забавно".



"Когда закончился прошлый сезон, мой отец и я начали переговоры. В тот момент он даже не упоминал "Боруссию". Затем я спросил его: "Как насчет этого клуба. Это было бы славно". Тогда он ответил: "Посмотрим".



"Внезапно "Боруссия" стал реалистичным вариантом, и у меня все время было хорошее предчувствие насчет них. С моей стороны весь процесс был довольно простым. Я просто играл в футбол и особо не участвовал в переговорах, пока не завершилась первая половина сезона".



"Если честно, я не отвлекался на это. Это был процесс, чтобы найти лучший клуб для меня из возможных", — сообщил Холанд телеканалу Viasport.



Добавим, всего в пяти матчах за клуб из Дортмунда Холанд забил восемь голов.