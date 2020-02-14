Скоулз не уверен, что Игало будет полезен "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз не уверен, что нападающий Одион Игало сможет принести много пользы "красным дьяволам".

Напомним, в заключительный день зимнего трансферного окна "дьяволы" арендовали Игало до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа".



Несмотря на то, что Одион регулярно забивал в Китае, истинный уровень 30-летнего нигерийца вызывает вопросы у Скоулза.



"Я не думаю, что это долгосрочное приобретение. Думаю, у него очень хорошая статистика результативности в Китае, но насколько убедительны эти цифры? Не знаю".



"Он является чистым центральным нападающим, и я не думаю, что у "Юнайтед" есть другие игроки такого плана. Он будет играть, стоя спиной к воротам и подключая к игре других игроков".



"Это хорошо, что появился еще один игрок, но когда речь о "Юнайтед", ты хочешь, чтобы этот лишний игрок обладал мастерством. Как раз это ему придется доказать".



"Он придаст команде нечто другое, но я не представляю себе, что он будет часто выходить в стартовом составе", — цитирует Скоулза Daily Mirror.