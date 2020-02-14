"Арсенал" обратился к Касорле насчет Торреса и Чуквуезе
Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла признался, что его бывший клуб "Арсенал" контактировал с ним насчет его партнеров по команде Пау Торреса и Самуэля Чуквуезе.
23-летний центральный защитник Торрес и 20-летний вингер Чуквуезе обещают стать лакомыми целями для больших клубов во время следующего трансферного окна.
"Арсенал" тоже не остался в стороне и пытается задействовать свои связи в "Вильярреале", обратившись к 35-летнему Касорле, который отыграл шесть сезонов за "канониров".
"Они ("Арсенал") спрашивали меня насчет них. Они думают, что эти двое способны заиграть в Премьер-Лиге уже завтра".
"Это хорошо, что большие клубы интересуются молодыми игроками "Вильярреала", но я попросил их позволить им остаться здесь еще ненадолго. Они все еще должны сделать шаги в своем развитии. Эти двое игроков обладают отличным характером и не парят в небесах".
"Если мы говорим о Пау, я постоянно слышу разговоры насчет "Манчестер Сити" или "Барселоны", но он знает, что просто должен прибавлять как игрок, а там станет видно", — сообщил Касорла Marca.
14.02.2020 16:00
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Последние комментарии:
Странно что Касорла гейклуб нахер не послал, после 6 лет пыток в этом болоте.
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Шалкар, прости, вернись в чат
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23 года, куда ему еще прогрессить) лучше упокемона взять имхо
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