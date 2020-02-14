"Арсенал" обратился к Касорле насчет Торреса и Чуквуезе

Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла признался, что его бывший клуб "Арсенал" контактировал с ним насчет его партнеров по команде Пау Торреса и Самуэля Чуквуезе.

23-летний центральный защитник Торрес и 20-летний вингер Чуквуезе обещают стать лакомыми целями для больших клубов во время следующего трансферного окна.



"Арсенал" тоже не остался в стороне и пытается задействовать свои связи в "Вильярреале", обратившись к 35-летнему Касорле, который отыграл шесть сезонов за "канониров".



"Они ("Арсенал") спрашивали меня насчет них. Они думают, что эти двое способны заиграть в Премьер-Лиге уже завтра".



"Это хорошо, что большие клубы интересуются молодыми игроками "Вильярреала", но я попросил их позволить им остаться здесь еще ненадолго. Они все еще должны сделать шаги в своем развитии. Эти двое игроков обладают отличным характером и не парят в небесах".



"Если мы говорим о Пау, я постоянно слышу разговоры насчет "Манчестер Сити" или "Барселоны", но он знает, что просто должен прибавлять как игрок, а там станет видно", — сообщил Касорла Marca.