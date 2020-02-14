"Арсенал" обратился к Касорле насчет Торреса и Чуквуезе

Санти Касорла Полузащитник "Вильярреала" Санти Касорла признался, что его бывший клуб "Арсенал" контактировал с ним насчет его партнеров по команде Пау Торреса и Самуэля Чуквуезе.

23-летний центральный защитник Торрес и 20-летний вингер Чуквуезе обещают стать лакомыми целями для больших клубов во время следующего трансферного окна.

"Арсенал" тоже не остался в стороне и пытается задействовать свои связи в "Вильярреале", обратившись к 35-летнему Касорле, который отыграл шесть сезонов за "канониров".

"Они ("Арсенал") спрашивали меня насчет них. Они думают, что эти двое способны заиграть в Премьер-Лиге уже завтра".

"Это хорошо, что большие клубы интересуются молодыми игроками "Вильярреала", но я попросил их позволить им остаться здесь еще ненадолго. Они все еще должны сделать шаги в своем развитии. Эти двое игроков обладают отличным характером и не парят в небесах".

"Если мы говорим о Пау, я постоянно слышу разговоры насчет "Манчестер Сити" или "Барселоны", но он знает, что просто должен прибавлять как игрок, а там станет видно", — сообщил Касорла Marca.


Метки Арсенал, Вильярреал, Касорла, Торрес, Чуквуезе

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 621

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-zenit 14.02.2020 16:22 # fc-zenit
    Странно что Касорла гейклуб нахер не послал, после 6 лет пыток в этом болоте.

    (ответить)

  2. barcatheater 14.02.2020 16:07 # barcatheater
    Шалкар, прости, вернись в чат

    (ответить)

  3. wengerrrro 14.02.2020 16:06 # wengerrrro
    23 года, куда ему еще прогрессить) лучше упокемона взять имхо

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: