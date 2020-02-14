Клопп: "Решение по участию Салаха в Олимпийских играх пока не принято"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему нужно больше информации, чтобы решить вопрос с участием нападающего Мохамеда Салаха в Олимпийских играх.

Наставник сборной Египта U-23 Шавки Гариб уже подтвердил свое намерение взять Салаха как одного из трех возрастных игроков на Олимпийские игры в Токио.



Участие в этом турнире заставило бы Мохамеда пропустить старт сезона Премьер-Лиги 2020/21, однако пока Клопп все еще ждет, пока с ним на связь выйдут представители Федерации футбола Египта.



"Никакого решения не принято. Хочу ли я потерять игрока во время предсезонного периода? Конечно, нет. Но мы должны учитывать различные факторы. Я еще поговорю с Мо, и мы четко знаем, чего хотим".



"Но нам нужно больше информации. Как все будет устроено? Когда начинается подготовка к Олимпийским играм? Пока что никто не контактировал с нам и не пытался объяснить. В прошлом нам уже приходилось играть без Мо".



"Но это Олимпийские игры, а я по-прежнему спортсмен. Олимпийские игры есть Олимпийские игры", — цитирует Клоппа Sky Sports.