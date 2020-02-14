"Юнайтед" хочет за Погба 83 миллиона фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 100 миллионов евро (83 млн. фунтов) за полузащитника Поля Погба.

Ранее в этом месяце стало известно, что Погба по-прежнему хочет покинуть "Юнайтед", о чем он рассказал своим партнерам по раздевалке.



Поль убежден, что его отъезд с "Олд Траффорд" будет в интересах всех сторон. Как утверждает издание The Guardian в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" уже не будут пытаться переубедить 26-летнего француза.



Вместо этого "Юнайтед" назначил цену за Погба, однако заинтересованные в Поле "Ювентус" и "Реал" считают ее завышенной и надеются поторговаться, что грозит "дьяволам" очередной затяжной сагой.



Добавим, что из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Однако Поль собирается ударно провести концовку кампании, чтобы подготовить себя к Евро-2020 и смене клуба.