"Юнайтед" хочет за Погба 83 миллиона фунтов
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 100 миллионов евро (83 млн. фунтов) за полузащитника Поля Погба.
Ранее в этом месяце стало известно, что Погба по-прежнему хочет покинуть "Юнайтед", о чем он рассказал своим партнерам по раздевалке.
Поль убежден, что его отъезд с "Олд Траффорд" будет в интересах всех сторон. Как утверждает издание The Guardian в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" уже не будут пытаться переубедить 26-летнего француза.
Вместо этого "Юнайтед" назначил цену за Погба, однако заинтересованные в Поле "Ювентус" и "Реал" считают ее завышенной и надеются поторговаться, что грозит "дьяволам" очередной затяжной сагой.
Добавим, что из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Однако Поль собирается ударно провести концовку кампании, чтобы подготовить себя к Евро-2020 и смене клуба.
14.02.2020 15:00
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Хочется стереть с памяти этого ебанька
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Поль собирается ударно провести концовку кампании - ого, неужели он решил попытаться выйте в основе на поле? Или речь идет о новых прическах?
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Лучше за такие деньги открыть 1000 парикмахерскую по всему миру
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