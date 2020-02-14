"Юнайтед" хочет за Погба 83 миллиона фунтов

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" установил цену в 100 миллионов евро (83 млн. фунтов) за полузащитника Поля Погба.

Ранее в этом месяце стало известно, что Погба по-прежнему хочет покинуть "Юнайтед", о чем он рассказал своим партнерам по раздевалке.

Поль убежден, что его отъезд с "Олд Траффорд" будет в интересах всех сторон. Как утверждает издание The Guardian в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" уже не будут пытаться переубедить 26-летнего француза.

Вместо этого "Юнайтед" назначил цену за Погба, однако заинтересованные в Поле "Ювентус" и "Реал" считают ее завышенной и надеются поторговаться, что грозит "дьяволам" очередной затяжной сагой.

Добавим, что из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" в этом сезоне. Однако Поль собирается ударно провести концовку кампании, чтобы подготовить себя к Евро-2020 и смене клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 15:00

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  1. ilovemanutd 14.02.2020 15:15 # ilovemanutd
    Хочется стереть с памяти этого ебанька

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  2. muaxaxaxa 14.02.2020 15:14 # muaxaxaxa
    Поль собирается ударно провести концовку кампании - ого, неужели он решил попытаться выйте в основе на поле? Или речь идет о новых прическах?

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  3. liverpool-95 14.02.2020 15:14 # liverpool-95
    Лучше за такие деньги открыть 1000 парикмахерскую по всему миру

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