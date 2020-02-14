Вальверде не собирается в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что не стремится в Премьер-Лигу и предпочел бы поработать в Австралии.

За два своих полных сезона на "Ноу Камп" Вальверде выиграл два титула Ла Лиги и Кубок Испании, однако в январе каталонский клуб уволил Эрнесто.



Сейчас 56-летний испанец находится в поисках нового пристанища, однако Вальверде манит экзотика, а не лига, где работают лучшие специалисты в его профессии.



"Порой люди спрашивают меня: "Как насчет Премьер-Лиги?" А я отвечаю: "Вообще-то, я бы хотел отправиться в Австралию".



"Карьера в футболе скоротечна, и порой ты думаешь, что должен воспользоваться возможностью пожить в странных местах", — цитирует Вальверде ESPN.