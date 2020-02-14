26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 14 февраля, поединком "Вулверхэмптона" и "Лестера" продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция



В данный момент "Лестер" уверенно идет на третьем месте, но пара осечек может втянуть "лис" в вязкую борьбу за попадание в топ-4. Борьбу, в которой участвует и "Вулверхэптон", несмотря на свою девятую позицию — до четвертого "Челси" всего шесть очков. Словом, обе команды заинтересованы в том, чтобы добыть победу в этом матче, который ознаменует для них окончание зимнего перерыва. "Лестер" выиграл лишь раз в восьми последних выездах к "Вулверхэмптону" в рамках чемпионата — в декабре 2006.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди под вопросом из-за перенесенной недавно операции на колене. Райан Беннетт не сыграет из-за условий своей аренды. Уэс Морган и Мэтти Джеймс в порядке.



Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре в порядке, несмотря на полученную против "Манчестер Юнайтед" травму плеча. Рубен Винагре остается в лазарете с повреждением задней поверхности бедра.