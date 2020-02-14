"Тоттенхэм" хочет Ааронса и Годфри из "Норвича"

"Тоттенхэм" готов устроить трансферный рейд на "Норвич" ради защитников Макса Ааронса и Бена Годфри.

20-летний Ааронс, выступающий на позиции правого защитника, давно находится на радаре у "шпор", которым может потребоваться около 30 миллионов фунтов для приобретена Макса по окончании сезона.



Однако Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что с недавних пор "Тоттенхэм" интересуется и партнером Ааронса по "Норвичу" 22-летним Годфри.



Оцениваемый в 50 млн. фунтов Бен производит очень хорошее впечатление в этом сезоне и способен сыграть как центрального защитника, так и в опорной зоне.



Правда, интерес к Годфри также проявляют "Арсенал", дортмундская "Боруссия" и "Лион".



В данный момент "Норвич" прочно занимает последнее место в Премьер-Лиге, отставая от спасительного места на семь очков. Возвращение в Чемпионшип может подтолкнуть "канареек" к распродаже ведущих игроков.