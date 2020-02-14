Райола: "Погба не прочь вернуться в "Ювентус"

Поль Погба Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба заявил, что его клиент открыт к возвращению в "Ювентус".

Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой и, по слухам, твердо настроен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

На протяжении последнего года главным претендентом на Поля считался "Реал", однако Райола намекает, что это не единственный вариант для 26-летнего француза.

"Поль чувствует себя как дома в Италии. Он был бы не прочь вернуться в "Юве", но давайте посмотрим, что случится после Евро".

"Поль хочет выступать на как можно более высоком уровне, но он не может сбежать из "Манчестер Юнайтед", если они в сложной ситуации", — цитирует Райолу Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 11:00

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  1. mancunia-planet 14.02.2020 11:28 # mancunia-planet
    Самое дорогое дно, на его бабки можно купить Грилиша с Санчо

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  2. liverpool1892est 14.02.2020 11:09 # liverpool1892est
    На transfermarkte этого говнаря в 100 млн.евро оценивают,неужели найдуться такие идиоты которые купят этого пидораса?

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  3. liver4ever 14.02.2020 11:04 # liver4ever
    Не справился с АПЛ

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