Райола: "Погба не прочь вернуться в "Ювентус"

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба заявил, что его клиент открыт к возвращению в "Ювентус".

Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой и, по слухам, твердо настроен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.



На протяжении последнего года главным претендентом на Поля считался "Реал", однако Райола намекает, что это не единственный вариант для 26-летнего француза.



"Поль чувствует себя как дома в Италии. Он был бы не прочь вернуться в "Юве", но давайте посмотрим, что случится после Евро".



"Поль хочет выступать на как можно более высоком уровне, но он не может сбежать из "Манчестер Юнайтед", если они в сложной ситуации", — цитирует Райолу Daily Mirror.