"Волки" не предлагали новый контракт Эшпириту Санту

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что клуб пока не предлагал ему новый контракт.

Эшпириту Санту возглавил "волков" в мае 2017. При португальском специалисте клуб с "Молинью" выиграл Чемпионшип, а затем финишировал на седьмом месте в Премьер-Лиге.



В этом сезоне "Вулверхэмптон" с успехом совмещает выступления в Премьер-Лиге и Лиге Европы, а самого Нуну время от времени сватают в топ-клубы.



От действующего контракта Эшпириту Санту остается только один полный год, однако Нуну не видит повода для беспокойства.



"У меня нет предложения о новом контракте. У меня остается еще целый год, и я не думаю об этом".



"Время покажет, но сейчас я сосредоточен лишь на предстоящем матче. По моему контракту остается еще один год. Мы заключили его, и мы настроены его исполнить".



"Клуб может быть уверен, что я одержим только им каждый день. Я одержим "Вулверхэмптоном", это моя жизнь. Я не думаю ни о чем другом. Я говорю об этом с вами, но думаю об игре", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.