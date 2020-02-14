"Волки" не предлагали новый контракт Эшпириту Санту
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что клуб пока не предлагал ему новый контракт.
Эшпириту Санту возглавил "волков" в мае 2017. При португальском специалисте клуб с "Молинью" выиграл Чемпионшип, а затем финишировал на седьмом месте в Премьер-Лиге.
В этом сезоне "Вулверхэмптон" с успехом совмещает выступления в Премьер-Лиге и Лиге Европы, а самого Нуну время от времени сватают в топ-клубы.
От действующего контракта Эшпириту Санту остается только один полный год, однако Нуну не видит повода для беспокойства.
"У меня нет предложения о новом контракте. У меня остается еще целый год, и я не думаю об этом".
"Время покажет, но сейчас я сосредоточен лишь на предстоящем матче. По моему контракту остается еще один год. Мы заключили его, и мы настроены его исполнить".
"Клуб может быть уверен, что я одержим только им каждый день. Я одержим "Вулверхэмптоном", это моя жизнь. Я не думаю ни о чем другом. Я говорю об этом с вами, но думаю об игре", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
14.02.2020 10:00
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Последние комментарии:
на самом деле без Мендеша и вложений Гуанчана, Нуну Эшпириту был бы не так уж успешен. Хотя простоя игра, в которую год за годом не может сыграть та же Астон Вилла, хотя тратит как Мадридский Реал.
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