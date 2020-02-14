Глэйзерам будет сложно продать "Юнайтед" из-за состояния "Олд Траффорд"

Стадион "Олд Траффорд", местами находящийся в плачевном состоянии, является помехой к возможной продаже клуба семейством Глэйзеров.

Когда в 2009 году инвесторы из Абу-Даби покупали "Манчестер Сити", современный и пригодный для расширения "Этихад" был одним из важных факторов.



В этом отношении "Олд Траффорд" не помогает привлечению потенциальных покупателей, хотя публично Глэйзеры декларируют свое намерение остаться надолго.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, в данный момент "Олд Траффорд" выглядит "устаревшим" относительно арен "Арсенала" и "Тоттенхэма".



При существующей финансовой модели Глэйзеров клуб просто не может позволить себе расширение стадиона до 90 тысяч мест за счет реконструкции Южной трибуны, которая до сих пор не подвергалась перестройке.



По самой скромной оценке капитальный ремонт "Олд Траффорд" может обойтись "Юнайтед" в 200 млн. фунтов. При этом "дьяволам" потребовалось бы найти временную арену на период реконструкции в связи со сложностью работы и необходимостью переноса железнодорожной линии.



Издание добавляет, что Глэйзеры готовы продать только 20 процентов акций "Юнайтед" и только за 1 млрд. фунтов. Финансисты считают, что лишь 20 людей в мире могут реально позволить себе покупку клуба.