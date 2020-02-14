Симон Миньоле предупредил "Юнайтед"

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле предупредил "Манчестер Юнайтед" в преддверии противостояния команд в 1/16 финала Лиги Европы.

Уже на следующей неделе "Юнайтед" возьмет старт в плей-офф второго по значимости европейского турнира.



В отличие от "Юнайтед", "Брюгге" попал в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, и бывший игрок "Ливерпуля" уверен, что его нынешняя команда способна доставить проблем фавориту пары.



"Мы сыграли вничью с "Реалом", мы должны были побеждать в гостях у ПСЖ, где мы не реализовали пенальти, мы сыграли вничью с "Галатасараем" на выезде и так оказались в Лиге Европы".



"У нас есть игроки, которые могут навредить любой команде. У нас крепкий и сплоченный коллектив с победным духом, но одновременно у нас молодая команда, у которой не так много опыта на высочайшем уровне".



"Будем надеяться, мы хорошо проведем домашний матч, и это даст нам возможность огорчить их. Потому что сперва "Юнайтед" приедет сюда, и если мы позволим им забить гол на выезде, нам будет гораздо сложнее", — цитирует Миньоле Daily Mirror.