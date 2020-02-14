"Тоттенхэм" продаст Дайера, если тот не подпишет новый контракт

"Тоттенхэм" собирается продать полузащитника Эрика Дайера, если тот не подпишет новый контракт.

После окончания этого сезона у Дайера останется только 12 месяцев по действующему контракту, и Эрик не торопится продлевать сотрудничество со "шпорами".



Сомнения Дайера связаны с тем, что он не имеет твердого места в основе команды при Жозе Моуриньо. Вдобавок Эрик лишен возможности играть на излюбленной позиции центрального защитника.



Эта ситуация, утверждает Daily Mail, совершенно не устраивает президента клуба Даниэля Леви, который не позволит Дайеру уйти свободным агентом в 2021 году.



Если в ближайшие месяцы Эрик не подпишет новый контракт, то летом, вероятно, будет продан. 26-летний игрок сборной Англии открыт к этому сценарию и готов попробовать себя за рубежом.