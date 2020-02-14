Нголо Канте. Пятна на солнце

Нголо Канте — один из лучших центральных полузащитников современного футбола, сочетающий в себе умение выполнять черновую и творческую работу. Долгое время его игровая репутация была безупречной, но в последние сезоны Нголо все сложнее проявлять свои лучшие качества в "Челси". Виной тому — тактические предпочтения Маурицио Сарри и Фрэнка Лэмпарда, а также травмы, которые не дают чемпиону Мира вернуть лучшую форму.

"Дайте мне репутацию ранней пташки, и я смогу спать до полудня", — сказал как-то Марк Твен. Два кряду чемпионских титула в Премьер-Лиге, звание Игрока Года и титул чемпиона Мира со сборной Франции — безусловные гаранты репутации Нголо Канте как одного из лучших полузащитников современности, но в последнее время мы все чаще отмечаем проблемы, которые возникают у Нголо в "Челси".



Конечно, безупречная репутация Канте заслужена. Он приехал в Премьер-Лигу из скромного "Кана" без фанфар и стал ключевым участником чудесного чемпионства "Лестера", а затем повторил свой подвиг в "Челси" — уже в первом же сезоне в новой команде, под руководством Антонио Конте. Канте в этих сезонах выходил в стартовом составе 68 раз только в чемпионате и заслуженно был провозглашен исключительным игроком, который способен оказывать определяющее влияние на игру команды, оставаясь в тени.



Его лучшие качества всем известны: выносливость, подвижность, умение предугадывать действия соперника и выигрывать единоборства. Кроме всего прочего, он воплощает в себе тип игрока, который всегда по достоинству оценивался английской публикой. В Англии любят полузащитников, которые двигают себя, а не мяч и украшают игру решающими проходами или дальними ударами. Скотт Паркер в свое время получил награду Ассоциации профессиональных футболистов, а Майкл Кэррик — нет.



"Канте — это Брайан Робсон, Рой Кин и Клод Макелеле в одном лице. Я никогда не видел такого игрока". Такую гиперболу высшего порядка Нголо отвесил Джейми Рэднапп — не последний в истории Премьер-Лиги центральный полузащитник. В 2018 году многие считали, что именно Канте должен выиграть "Золотой мяч", но уже тогда — после триумфального для французов Чемпионата Мира, у полузащитника наметились некоторые проблемы в "Челси".



В "Лестере" лучшие качества Канте раскрылись во многом из-за стиля игры "лис", где умение француза протянуть мяч к штрафной было качеством, на котором строились многие атаки сенсационного чемпиона. Контратакующий стиль игры "Лестера" идеально подходил Нголо, но он отлично раскрылся и в "Челси", где был вынужден чаще работать с мячом. Точность передач Канте в "Лестере" была практически идеальной во многом потому, что адресатом их чаще всего был один человек — Джейми Варди, но в "Челси" первое время Нголо работал по старой схеме, с небольшими корректировками.



Конте просил от Канте большего участия в атакующих действиях команды, и по голевой статистике Нголо мы можем видеть, что в "Челси" он действительно раскрылся в более атакующей роли, но сама структура игры в центре поля для Канте не была новой. В "Лестере" он работал в паре с Данни Дринкуотером, в "Челси" же его партнером стал Неманья Матич, сотрудничество с которым у француза наладилось с первых матчей.



Но со временем стали видны некоторые недостатки Канте в схеме 3-4-3, которую использовал Конте. С более слабыми противниками, когда крайние защитники могли играть высоко и становились помощниками Канте в полузащите, все было отлично. А вот с некоторыми представителями топ-6 Нголо приходилось туго, так как работы становилось больше, и появлялись свободные зоны, которыми пользовались умные полузащитники — такие как Месут Озил, Кристиан Эриксен, Давид Сильва. Наверное, самым сложным оппонентом для Канте был Эриксен, чем во многом объясняется достаточно успешная игра "шпор" против "Челси" в последние годы.



При Сарри эти проблемы никуда не делись, но добавилась новая — пришел Жоржиньо, и нужно было как-то разделить обязанности в центре поля. К проблемам тактическим добавились проблемы физические — если раньше Канте мог на одном дыхании провести сезон без травм, то сейчас он все больше времени проводит с врачами. В нынешнем же сезоне Нголо получил уже шесть повреждений различной степени тяжести и пропустил часть предсезонки с новым менеджером Фрэнком Лэмпардом.



Есть мнение, что проблемы со здоровьем у Канте — это отголоски его решения сыграть на уколах в финале Лиги Европы в Баку. Маурицио Сарри по большому счету было все равно, что будет дальше, и он уговорил Нголо выйти в старте против "Арсенала". Канте провел хороший матч, но нагрузил и без того больное колено и пропустил часть предсезонки, что не могло не аукнуться сейчас.



Удивительно, но если перед началом чемпионата все думали, что в центре поля лишним окажется Жоржиньо, то сейчас все чаще третьим выбором в центре поля в паре разрушителей становится Канте. Во-первых, он много времени проводит в лазарете, во-вторых, пара Ковачич-Жоржиньо вполне устраивает Фрэнка Лэмпарда в треугольнике с Мейсоном Маунтом.



Канте в этом сезоне забил три мяча, но его основная статистика значительно ухудшилась — в провальном для француза матче с "Ньюкаслом" он выиграл только 29% единоборств, а пятая часть его передач были неточными. "Сороки" традиционно делают ставку на жесткую игру в центре поля с тремя игроками, нацеленными на черновую работу, но Канте играл в Премьер-Лиге и против более искушенных в боях за центральный плацдарм команд, а тут у него возникли неожиданные проблемы.



Что показательно, "Челси" стал лучше играть без Канте, чем с ним. В этом чемпионате "синие" выиграли 33% матчей, когда в основе был Канте и 87%, когда его не было. Во всех турнирах статистика не так плоха для Нголо — 36% матчей с ним "Челси" выиграл и 71% — без него, но совершенно очевидно, что он перестал быть незаменимым.



У любого игрока в карьере случаются спады, и объективных причин, оправдывающих падение продуктивности в игре Нголо, хватает — он впервые столкнулся с чередой травм и недостаточной функциональной подготовкой в предсезонке. К тому же уже довольно давно в "Челси" он не чувствует себя комфортно в тактическом плане, так как его лучшие качества оказывались невостребованными и у Сарри, и у Лэмпарда, да и у позднего Конте.



Очевидно, что в такой ситуации стоит задуматься о новом вызове и трансфере, который с одной стороны даст "Челси" большие деньги для приглашения новых игроков, а с другой — позволит Канте найти ту команду, где он сможет раскрыться в роли классического полузащитника "box-to-box". Есть сомнения, что "Челси" захочет усиливать конкурентов и отдать Канте тому же "Манчестер Юнайтед", не получающему должной отдачи от Поля Погба. Потому — наиболее вероятными для Канте будут варианты с ПСЖ, "Реалом" и "Интером". Первые два клуба уже давно желают заполучить француза, а в "Интере" есть Антонио Конте, с которым Канте было комфортно как минимум в первом сезоне в "Челси".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru