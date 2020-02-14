Грилиш сообщил друзьям, что хочет в "Юнайтед"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш сообщил своим друзьям, что хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

24-летний Грилиш настолько уверенно проводит этот сезон, что нет никаких сомнений: летом Джек будет трансферной целью для больших клубов, независимо от того, удастся ли "Астон Вилле" избежать вылета из Премьер-Лиги.



Как утверждает Manchester Evening News, по окончании сезона капитана "вилланов" можно будет выкупить по фиксированной цене в 45 миллионов фунтов, что прописано в контракте игрока с бирмингемским клубом.



При этом сам Грилиш уже сообщил своему окружению, что готов присоединиться к молодой и амбициозной команде Оле Гуннара Сульшера.



Издание называет Грилиша более доступной альтернативой Джеймсу Мэддисону из "Лестера". Маловероятно, что "Юнайтед" купит их обоих.