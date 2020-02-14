Грилиш сообщил друзьям, что хочет в "Юнайтед"

Джек Грилиш Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш сообщил своим друзьям, что хочет перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

24-летний Грилиш настолько уверенно проводит этот сезон, что нет никаких сомнений: летом Джек будет трансферной целью для больших клубов, независимо от того, удастся ли "Астон Вилле" избежать вылета из Премьер-Лиги.

Как утверждает Manchester Evening News, по окончании сезона капитана "вилланов" можно будет выкупить по фиксированной цене в 45 миллионов фунтов, что прописано в контракте игрока с бирмингемским клубом.

При этом сам Грилиш уже сообщил своему окружению, что готов присоединиться к молодой и амбициозной команде Оле Гуннара Сульшера.

Издание называет Грилиша более доступной альтернативой Джеймсу Мэддисону из "Лестера". Маловероятно, что "Юнайтед" купит их обоих.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2020 00:05

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