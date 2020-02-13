Макларен: "Только Ван Дейк прошел бы в состав МЮ-1999"

Виргил Ван Дейк Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен считает, что защитник Виргил Ван Дейк — единственный игрок "Ливерпуля", который имел бы место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" образца 1999 года.

В этом сезоне "Ливерпуль" настолько уверенно идет по дистанции, к настоящему моменту набрав 73 очка из 75 возможных, что о подопечных Юргена Клоппа заговорили как о потенциально величайшей команде в истории Премьер-Лиги.

Однако Макларен, сравнивая нынешний "Ливерпуль" со сделавшим требл "Юнайтед", все же отдает предпочтение "красным дьяволам" как более сильному коллективу.

"Если бы Виргил Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, это была бы безупречная связка. Никто бы не прошел через них".

"Но если серьезно, Ван Дейк — единственный, кто прошел бы в состав той команды. Посмотрите на тот состав "Манчестер Юнайтед" и те лидерские качества, которые было по всей команде. Лидерские качества были ключом к их успеху. "Ливерпуль" только развивает это в себе", — сообщил Макларен Sky Sports.

Манчестер Юнайтед образца 1999 года


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Макларен, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 23:00

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  1. viva-5555 14.02.2020 00:01 # viva-5555
    Фанаты МЮ, они такие же неадекватные как порохоботы

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  2. viva-5555 13.02.2020 23:59 # viva-5555
    Только Стам, прошел бы в этот Ливерпуль!

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  3. zairon 13.02.2020 23:52 # zairon
    там же одни бомжи, очнись макл тупой

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  4. mancunia-planet 13.02.2020 23:42 # mancunia-planet
    топари

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  5. redspool 13.02.2020 23:36 # redspool
    Заголовок в 2041 году - Лейндерс: "Никто из состава МЮ не прошел бы в состав ЛФК-2020"

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  6. liverpool-fan22 13.02.2020 23:29 # liverpool-fan22
    интересно, прошел ли бы Ван Дейк в состав чемпионской виллы 1899 года...

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  7. fly-emirates7 13.02.2020 23:15 # fly-emirates7
    Так если прикинуть, почесноку... как левый человек... берем состав финала ЛЧ... Невил и Ионсен бы точно сели, ну и при всем уважении к Бату... да чего греха таить, первым бы кто сел был бы Блумквист...

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  8. slash-lfc 13.02.2020 23:08 # slash-lfc
    Охуеть, Кройф играл за муму.

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