Макларен: "Только Ван Дейк прошел бы в состав МЮ-1999"
Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен считает, что защитник Виргил Ван Дейк — единственный игрок "Ливерпуля", который имел бы место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" образца 1999 года.
В этом сезоне "Ливерпуль" настолько уверенно идет по дистанции, к настоящему моменту набрав 73 очка из 75 возможных, что о подопечных Юргена Клоппа заговорили как о потенциально величайшей команде в истории Премьер-Лиги.
Однако Макларен, сравнивая нынешний "Ливерпуль" со сделавшим требл "Юнайтед", все же отдает предпочтение "красным дьяволам" как более сильному коллективу.
"Если бы Виргил Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, это была бы безупречная связка. Никто бы не прошел через них".
"Но если серьезно, Ван Дейк — единственный, кто прошел бы в состав той команды. Посмотрите на тот состав "Манчестер Юнайтед" и те лидерские качества, которые было по всей команде. Лидерские качества были ключом к их успеху. "Ливерпуль" только развивает это в себе", — сообщил Макларен Sky Sports.
13.02.2020 23:00
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Последние комментарии:
Фанаты МЮ, они такие же неадекватные как порохоботы
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Только Стам, прошел бы в этот Ливерпуль!
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там же одни бомжи, очнись макл тупой
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топари
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Заголовок в 2041 году - Лейндерс: "Никто из состава МЮ не прошел бы в состав ЛФК-2020"
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интересно, прошел ли бы Ван Дейк в состав чемпионской виллы 1899 года...
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Так если прикинуть, почесноку... как левый человек... берем состав финала ЛЧ... Невил и Ионсен бы точно сели, ну и при всем уважении к Бату... да чего греха таить, первым бы кто сел был бы Блумквист...
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Охуеть, Кройф играл за муму.
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