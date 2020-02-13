Макларен: "Только Ван Дейк прошел бы в состав МЮ-1999"

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен считает, что защитник Виргил Ван Дейк — единственный игрок "Ливерпуля", который имел бы место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" образца 1999 года.

В этом сезоне "Ливерпуль" настолько уверенно идет по дистанции, к настоящему моменту набрав 73 очка из 75 возможных, что о подопечных Юргена Клоппа заговорили как о потенциально величайшей команде в истории Премьер-Лиги.



Однако Макларен, сравнивая нынешний "Ливерпуль" со сделавшим требл "Юнайтед", все же отдает предпочтение "красным дьяволам" как более сильному коллективу.



"Если бы Виргил Ван Дейк играл в паре с Япом Стамом, это была бы безупречная связка. Никто бы не прошел через них".



"Но если серьезно, Ван Дейк — единственный, кто прошел бы в состав той команды. Посмотрите на тот состав "Манчестер Юнайтед" и те лидерские качества, которые было по всей команде. Лидерские качества были ключом к их успеху. "Ливерпуль" только развивает это в себе", — сообщил Макларен Sky Sports.



