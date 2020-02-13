Нелсон надеется, что Артета сделает из него нового Стерлинга или Сане

Нападающий "Арсенала" Рис Нелсон надеется, что главный тренер "канониров" Микель Артета вырастит из него звезду наподобие Рахима Стерлинга или Лероя Сане.

Поработав ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", сейчас Артета делает свои первые шаги как самостоятельный специалист.



Микель уже показал, что будет придерживаться традиций "Арсенала" и смело доверять молодежи, и 20-летний Рис надеется извлечь пользу из знаний и философии своего нового наставника.



"Если посмотреть на Стерлинга и Сане, то в своих предыдущих командах они не делали того, что делают сейчас. Это безумие".



"Думаю, в их успехах есть заслуга Пепа и, конечно, Микеля, потому что они (Стерлинг и Сане) сами говорили, что он много работал с ними индивидуально".



"Микель обладает особенным драйвом. Я никогда не видел тренера, который был бы настолько целеустремлен сделать своих игроков лучше в индивидуальном отношении. Я всецело верю в Микеля и думаю, что он превратит меня в игрока топ-уровня", — сообщил Нелсон Evening Standard.