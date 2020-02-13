Робертсон считает, что лучшим игроком сезона должен стать Хендерсон
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что его партнер по команде Джордан Хендерсон должен стать лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
В данный момент Хендерсон помогает "красным" как капитан и ведущий полузащитник лидировать в Премьер-Лиге с 22 очками отрыва от ближайшего преследователя.
"Ливерпуль" может уже в следующем месяце оформить свой первый с 1990 года чемпионский титул, и Робертсон считает, что заслуга Хендерсона в этом огромна.
"На мой взгляд, он ведущий кандидат на эту награду. Временами, когда у нас возникали трудности в этом сезоне, Хендо становился тем, кто вел нас вперед".
"Он тот, кто не позволяет нам расслабиться, а также он забивает по-настоящему важные голы и отдает по-настоящему важные результативные передачи".
"Возможно, на старте сезона его игра была под чрезмерным вниманием, но с дальнейшим течением сезона у него практически не было плохих матчей".
"Ты начинаешь ценить его, когда тренируешься с ним каждый день. В этой стране его не ценят достаточно".
"Он заслуживает похвалу, потому что он великолепный игрок, великолепный пример для подражания и великолепный капитан. Он не раз помогал нам набирать три очка в этом сезоне, когда у нас возникали трудности", — сообщил Робертсон Sky Sports.
13.02.2020 21:00
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Ыыыыыыы
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так и будет, тупо топарик
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