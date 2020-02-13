Каррагер уверен, что Санчо станет звездой Премьер-Лиги
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо станет большой звездой в Премьер-Лиге.
Согласно слухам, грядущим летом за Санчо собираются поспорить "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", причем их не смущает цена свыше 100 миллионов фунтов.
По мнению Каррагера, 19-летнего игрока сборной Англии ждет большой успех на родине. Джейми находится под впечатлением от того, как Джейдон выступает в Германии.
"Санчо — один из лучших молодых игроков в мировом футболе в данный момент, особенно когда смотришь на его статистику в Дортмунде".
"Он английский игрок, который, как я думаю, отчаянно хочет вернуться, поэтому он будет желанной целью для каждого в Премьер-Лиге".
"Будет ли он успешен в Премьер-Лиге? Думаю, да. Посмотрите, как хорошо он играет в топ-лиге за топ-клуб, несмотря на давление. Я бы купил его без колебаний. Он играет каждую неделю, его показатели великолепны, а с учетом его возраста — просто идеальны", — сообщил Каррагер Sky Sports.
13.02.2020 20:00
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Чо то я не пойму,coon4 баба или мужик? Ава бабская,посты пишет как недоебаная ТП,болеет хуй пойми за кого...Кароче какой то злой трансвестит?
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https://www.euro-football.ru/article/31/1004323619_gvardiola_dayte_mne_ne_takuyu_komandu_kak_manchester_siti_i_ya_perestanu_pobejdat не ужели этот лысый признался
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coon4,а чё злой то на Ливерпуль??...по детству не тот клуб выбрал??))))
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Челси лучший вариант для него, но потянет ли уровень синих - вопрос.
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карагера так вые6али в очко и рот за время выступлений в ливерпуке, что он уже ни в чем не может быть уверен
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