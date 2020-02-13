Каррагер уверен, что Санчо станет звездой Премьер-Лиги

Джейдон Санчо Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо станет большой звездой в Премьер-Лиге.

Согласно слухам, грядущим летом за Санчо собираются поспорить "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", причем их не смущает цена свыше 100 миллионов фунтов.

По мнению Каррагера, 19-летнего игрока сборной Англии ждет большой успех на родине. Джейми находится под впечатлением от того, как Джейдон выступает в Германии.

"Санчо — один из лучших молодых игроков в мировом футболе в данный момент, особенно когда смотришь на его статистику в Дортмунде".

"Он английский игрок, который, как я думаю, отчаянно хочет вернуться, поэтому он будет желанной целью для каждого в Премьер-Лиге".

"Будет ли он успешен в Премьер-Лиге? Думаю, да. Посмотрите, как хорошо он играет в топ-лиге за топ-клуб, несмотря на давление. Я бы купил его без колебаний. Он играет каждую неделю, его показатели великолепны, а с учетом его возраста — просто идеальны", — сообщил Каррагер Sky Sports.

Статистика Джейдона Санчо


Метки Боруссия, Каррагер, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 597

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 13.02.2020 20:46 # liverpool1892est
    Чо то я не пойму,coon4 баба или мужик? Ава бабская,посты пишет как недоебаная ТП,болеет хуй пойми за кого...Кароче какой то злой трансвестит?

    (ответить)

  2. liverpoolec23 13.02.2020 20:45 # liverpoolec23
    https://www.euro-football.ru/article/31/1004323619_gvardiola_dayte_mne_ne_takuyu_komandu_kak_manchester_siti_i_ya_perestanu_pobejdat не ужели этот лысый признался

    (ответить)

  3. si 13.02.2020 20:36 # si
    coon4,а чё злой то на Ливерпуль??...по детству не тот клуб выбрал??))))

    (ответить)

  4. alexomck 13.02.2020 20:14 # alexomck
    Челси лучший вариант для него, но потянет ли уровень синих - вопрос.

    (ответить)

  5. coon4 13.02.2020 20:06 # coon4
    карагера так вые6али в очко и рот за время выступлений в ливерпуке, что он уже ни в чем не может быть уверен

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: