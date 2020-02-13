Каррагер уверен, что Санчо станет звездой Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо станет большой звездой в Премьер-Лиге.

Согласно слухам, грядущим летом за Санчо собираются поспорить "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль", причем их не смущает цена свыше 100 миллионов фунтов.



По мнению Каррагера, 19-летнего игрока сборной Англии ждет большой успех на родине. Джейми находится под впечатлением от того, как Джейдон выступает в Германии.



"Санчо — один из лучших молодых игроков в мировом футболе в данный момент, особенно когда смотришь на его статистику в Дортмунде".



"Он английский игрок, который, как я думаю, отчаянно хочет вернуться, поэтому он будет желанной целью для каждого в Премьер-Лиге".



"Будет ли он успешен в Премьер-Лиге? Думаю, да. Посмотрите, как хорошо он играет в топ-лиге за топ-клуб, несмотря на давление. Я бы купил его без колебаний. Он играет каждую неделю, его показатели великолепны, а с учетом его возраста — просто идеальны", — сообщил Каррагер Sky Sports.



