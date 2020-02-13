Бобби Мэдли возвращается к работе в Англии

Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли снова будет работать в Англии.

Напомним, в 2018 году Мэдли был уволен судейским корпусом (Professional Game Match Officials Limited) за то, что в отправленном другу видео издевательски высказался насчет инвалида.



Бобби превратился практически в изгоя и даже был вынужден уехать в Норвегию, откуда родом его подруга.



Однако сейчас, после успешных переговоров с PGMOL, 34-летний Мэдли добился амнистии. Как сообщает BBC, в остатке сезона Бобби будет судить в полупрофессиональных дивизионах, после чего его допустят до матчей Футбольной Лиги.