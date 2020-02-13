Бобби Мэдли возвращается к работе в Англии

Бобби Мэдли Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли снова будет работать в Англии.

Напомним, в 2018 году Мэдли был уволен судейским корпусом (Professional Game Match Officials Limited) за то, что в отправленном другу видео издевательски высказался насчет инвалида.

Бобби превратился практически в изгоя и даже был вынужден уехать в Норвегию, откуда родом его подруга.

Однако сейчас, после успешных переговоров с PGMOL, 34-летний Мэдли добился амнистии. Как сообщает BBC, в остатке сезона Бобби будет судить в полупрофессиональных дивизионах, после чего его допустят до матчей Футбольной Лиги.


Метки Мэдли, рефери

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 19:50

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Последние комментарии:




  1. atary 13.02.2020 20:30 # atary
    Норм рефери, получше хуесосов Аткинсона и Дина

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  2. alexomck 13.02.2020 20:12 # alexomck
    про Клоппа теперь и слова лишнего сказать нельзя, норм устроился.

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  3. petertosh 13.02.2020 20:08 # petertosh
    34?! Выглядит на весь полтос.

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  4. jack-willsher 13.02.2020 19:53 # jack-willsher
    соскучился по рту сафа

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