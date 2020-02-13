Бобби Мэдли возвращается к работе в Англии
Бывший рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли снова будет работать в Англии.
Напомним, в 2018 году Мэдли был уволен судейским корпусом (Professional Game Match Officials Limited) за то, что в отправленном другу видео издевательски высказался насчет инвалида.
Бобби превратился практически в изгоя и даже был вынужден уехать в Норвегию, откуда родом его подруга.
Однако сейчас, после успешных переговоров с PGMOL, 34-летний Мэдли добился амнистии. Как сообщает BBC, в остатке сезона Бобби будет судить в полупрофессиональных дивизионах, после чего его допустят до матчей Футбольной Лиги.
13.02.2020 19:50
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Норм рефери, получше хуесосов Аткинсона и Дина
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про Клоппа теперь и слова лишнего сказать нельзя, норм устроился.
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34?! Выглядит на весь полтос.
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соскучился по рту сафа
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