ПСЖ планирует покупку Дина Хендерсона

Дин Хендерсон ПСЖ планирует на лето покупку голкипера Дина Хендерсона у "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сейчас Хендерсон второй сезон подряд проводит в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Блестяще проявив себя в Чемпионшипе, Дин не менее убедительно выглядит и на уровне Премьер-Лиги.

Благодаря уверенной игре 22-летнего англичанина в воротах "клинки" занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают всего на два очка от замыкающего топ-4 "Челси", имея реальные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, за Хендерсоном в этом сезоне внимательно наблюдают "Челси" и "Тоттенхэм", а ПСЖ уже готовится позвать Дина на роль первого номера.

Что касается возвращения в "Юнайтед", то Хендерсон дал понять своему родному клубу, с которым у него есть контракт до 2023 года, что не будет мириться с ролью дублера.

Естественно, обладая Давидом Де Хеа, который в сентябре сам заключил новый контракт, "красные дьяволы" не могут предложить Хендерсону, что тот желает, поэтому продажа Дина за рубеж, а не кому-то из конкурентов имеет смысл.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 19:00

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