ПСЖ планирует покупку Дина Хендерсона

ПСЖ планирует на лето покупку голкипера Дина Хендерсона у "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сейчас Хендерсон второй сезон подряд проводит в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. Блестяще проявив себя в Чемпионшипе, Дин не менее убедительно выглядит и на уровне Премьер-Лиги.



Благодаря уверенной игре 22-летнего англичанина в воротах "клинки" занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и отстают всего на два очка от замыкающего топ-4 "Челси", имея реальные шансы пробиться в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, за Хендерсоном в этом сезоне внимательно наблюдают "Челси" и "Тоттенхэм", а ПСЖ уже готовится позвать Дина на роль первого номера.



Что касается возвращения в "Юнайтед", то Хендерсон дал понять своему родному клубу, с которым у него есть контракт до 2023 года, что не будет мириться с ролью дублера.



Естественно, обладая Давидом Де Хеа, который в сентябре сам заключил новый контракт, "красные дьяволы" не могут предложить Хендерсону, что тот желает, поэтому продажа Дина за рубеж, а не кому-то из конкурентов имеет смысл.