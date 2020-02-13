"Тоттенхэм" обиделся на Оксфордский словарь английского языка

"Тоттенхэм" раскритиковал решение Оксфордского словаря английского языка ассоциировать слово "жид" с болельщиками "шпор".

В обновленном издании Оксфордского словаря английского языка (The Oxford English Dictionary) в толкновании слова жид ("yid", "yiddo") говорится, что оно может ассоциироваться с "болельщиком или игроком футбольного клуба "Тоттенхэм" (традиционно связанным с еврейской общиной на севере и востоке Лондона)".



При этом словарь отмечает, что данное словно зачастую применяется как оскорбительное, но иногда — для самоопределения, указывая на то, что фанаты "Тоттенхэма" часто используют кричалки вроде "жидовская армия", "больше всего я люблю быть жидом".



Однако "Тоттенхэм" как клуб уже давно борется с таким поведением своих болельщиков, и обновление OED не мог оставить без внимания, выпустив по этому поводу заявление с критикой словаря.



"Мы считаем, что определение указанного в OED слова вводит в заблуждение, поскольку истолковано в неправильном контексте, и мы бы хотели получить объяснения на этот счет", — гласит заявление "Тоттенхэма".