"Тоттенхэм" обиделся на Оксфордский словарь английского языка
"Тоттенхэм" раскритиковал решение Оксфордского словаря английского языка ассоциировать слово "жид" с болельщиками "шпор".
В обновленном издании Оксфордского словаря английского языка (The Oxford English Dictionary) в толкновании слова жид ("yid", "yiddo") говорится, что оно может ассоциироваться с "болельщиком или игроком футбольного клуба "Тоттенхэм" (традиционно связанным с еврейской общиной на севере и востоке Лондона)".
При этом словарь отмечает, что данное словно зачастую применяется как оскорбительное, но иногда — для самоопределения, указывая на то, что фанаты "Тоттенхэма" часто используют кричалки вроде "жидовская армия", "больше всего я люблю быть жидом".
Однако "Тоттенхэм" как клуб уже давно борется с таким поведением своих болельщиков, и обновление OED не мог оставить без внимания, выпустив по этому поводу заявление с критикой словаря.
"Мы считаем, что определение указанного в OED слова вводит в заблуждение, поскольку истолковано в неправильном контексте, и мы бы хотели получить объяснения на этот счет", — гласит заявление "Тоттенхэма".
13.02.2020 18:00
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Леви счастлив
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... и мы бы хотели получить объяснения на этот счёт, а потом извинения, но мы таки готовы рассмотреть денежную компенсацию.
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