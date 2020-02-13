"Челси" планирует отпустить четырех игроков летом
"Челси" планирует попрощаться с четырьмя игроками первой команды по окончании этого сезона.
В четверг было официально объявлено, что 1 июля вингер "Аякса" Хаким Зийеш перейдет к "синим" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.
26-летний марокканец, как утверждает Daily Mirror, станет заменой для возрастных Виллиана и Педро, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.
Еще один игрок "Челси" с истекающим контрактом — это нападающий Оливье Жиру, который так и не смог вырваться со "Стэмфорд Бридж" в январе, поскольку клуб не нашел ему замену.
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что к следующему сезону его молодежь вроде Каллума Хадсон-Одои, Кристиана Пулишича и Мейсона Маунта только окрепнет, и это еще один повод попрощаться с ветеранами.
Наконец, "синие" готовы продать нападающего Мичи Батшуайи, контракт которого действителен до 2021 года, но который еще не выходил в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.
Естественно, расставание с Жиру и Педро потребует от "Челси" серьезного усиления на позиции нападающего.
13.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
Санчо, Мбаппе и на лавку Месси
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Каждый из этих игроков может усилить гейклуб аснл. Они любят говно не нужное за топ-клубами собирать.
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Просто мусорка отвечаю, либо сопляки типо с амбициями, либо ветераны которые никогда ТОП игроками не являлись.
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Ушла эпоха, пришелЪ кабздэцЪ
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