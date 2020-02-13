"Челси" планирует отпустить четырех игроков летом

Педро и Виллиан "Челси" планирует попрощаться с четырьмя игроками первой команды по окончании этого сезона.

В четверг было официально объявлено, что 1 июля вингер "Аякса" Хаким Зийеш перейдет к "синим" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.

26-летний марокканец, как утверждает Daily Mirror, станет заменой для возрастных Виллиана и Педро, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.

Еще один игрок "Челси" с истекающим контрактом — это нападающий Оливье Жиру, который так и не смог вырваться со "Стэмфорд Бридж" в январе, поскольку клуб не нашел ему замену.

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что к следующему сезону его молодежь вроде Каллума Хадсон-Одои, Кристиана Пулишича и Мейсона Маунта только окрепнет, и это еще один повод попрощаться с ветеранами.

Наконец, "синие" готовы продать нападающего Мичи Батшуайи, контракт которого действителен до 2021 года, но который еще не выходил в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.

Естественно, расставание с Жиру и Педро потребует от "Челси" серьезного усиления на позиции нападающего.


Метки Батшуайи, Виллиан, Жиру, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 17:00

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  1. beatles-red 13.02.2020 17:20 # beatles-red
    Санчо, Мбаппе и на лавку Месси

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  2. fc-zenit 13.02.2020 17:07 # fc-zenit
    Каждый из этих игроков может усилить гейклуб аснл. Они любят говно не нужное за топ-клубами собирать.

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  3. lfcmikki14 13.02.2020 17:07 # lfcmikki14
    Просто мусорка отвечаю, либо сопляки типо с амбициями, либо ветераны которые никогда ТОП игроками не являлись.

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  4. vyrentz 13.02.2020 17:06 # vyrentz
    Ушла эпоха, пришелЪ кабздэцЪ

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