"Челси" планирует отпустить четырех игроков летом

"Челси" планирует попрощаться с четырьмя игроками первой команды по окончании этого сезона.

В четверг было официально объявлено, что 1 июля вингер "Аякса" Хаким Зийеш перейдет к "синим" по сделке стоимостью 38 миллионов фунтов.



26-летний марокканец, как утверждает Daily Mirror, станет заменой для возрастных Виллиана и Педро, чьи контракты как раз истекают в конце сезона.



Еще один игрок "Челси" с истекающим контрактом — это нападающий Оливье Жиру, который так и не смог вырваться со "Стэмфорд Бридж" в январе, поскольку клуб не нашел ему замену.



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что к следующему сезону его молодежь вроде Каллума Хадсон-Одои, Кристиана Пулишича и Мейсона Маунта только окрепнет, и это еще один повод попрощаться с ветеранами.



Наконец, "синие" готовы продать нападающего Мичи Батшуайи, контракт которого действителен до 2021 года, но который еще не выходил в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.



Естественно, расставание с Жиру и Педро потребует от "Челси" серьезного усиления на позиции нападающего.