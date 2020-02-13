Упамекано мечтает о Премьер-Лиге

Дайо Упамекано Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано надеется перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

По информации Bild, Упамекано рассматривает Премьер-Лигу "направлением своей мечты". Именно поэтому Дайо отказался от продления своего контракта, от которого останется только 12 месяцев после окончания этого сезона.

Среди главных претендентов на 21-летнего француза называются "Арсенал" и "Тоттенхэм", причем "канониры", как утверждается, пытались купить Упамекано еще прошлым лето, но на их предложение в 50 миллионов фунтов поступил отказ.

Грядущим летом "РБ Лейпциг" уже не сможет устоять перед суммой в 50 млн. фунтов, потому что в контракте Дайо начнет действовать пункт об соответствующих отступных.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Тоттенхэм, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 16:00

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  1. irbis85 13.02.2020 17:09 # irbis85
    лучше всяких Кулубали-Умтити

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  2. vyrentz 13.02.2020 17:04 # vyrentz
    Это тот самый с лучшим дальним пасом?

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  3. fc-zenit 13.02.2020 16:22 # fc-zenit
    Поссыт на гейгуннеров и перейдёт к королям Сев.Лондона - Тоттенхэм.

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  4. wengerrrro 13.02.2020 16:09 # wengerrrro
    че 6ля, 50 млн за год по контракту? 20 максимум
    только какой-нибудь ттх впарит больше

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  5. selta 13.02.2020 16:06 # selta
    Маринка, не спи!

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  6. lfcmikki14 13.02.2020 16:03 # lfcmikki14
    В Тоттенхэм перейдёт, 100%

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