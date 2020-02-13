Упамекано мечтает о Премьер-Лиге
Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано надеется перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.
По информации Bild, Упамекано рассматривает Премьер-Лигу "направлением своей мечты". Именно поэтому Дайо отказался от продления своего контракта, от которого останется только 12 месяцев после окончания этого сезона.
Среди главных претендентов на 21-летнего француза называются "Арсенал" и "Тоттенхэм", причем "канониры", как утверждается, пытались купить Упамекано еще прошлым лето, но на их предложение в 50 миллионов фунтов поступил отказ.
Грядущим летом "РБ Лейпциг" уже не сможет устоять перед суммой в 50 млн. фунтов, потому что в контракте Дайо начнет действовать пункт об соответствующих отступных.
13.02.2020 16:00
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лучше всяких Кулубали-Умтити
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Это тот самый с лучшим дальним пасом?
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Поссыт на гейгуннеров и перейдёт к королям Сев.Лондона - Тоттенхэм.
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че 6ля, 50 млн за год по контракту? 20 максимум
только какой-нибудь ттх впарит больше
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Маринка, не спи!
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В Тоттенхэм перейдёт, 100%
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