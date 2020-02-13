Упамекано мечтает о Премьер-Лиге

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано надеется перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

По информации Bild, Упамекано рассматривает Премьер-Лигу "направлением своей мечты". Именно поэтому Дайо отказался от продления своего контракта, от которого останется только 12 месяцев после окончания этого сезона.



Среди главных претендентов на 21-летнего француза называются "Арсенал" и "Тоттенхэм", причем "канониры", как утверждается, пытались купить Упамекано еще прошлым лето, но на их предложение в 50 миллионов фунтов поступил отказ.



Грядущим летом "РБ Лейпциг" уже не сможет устоять перед суммой в 50 млн. фунтов, потому что в контракте Дайо начнет действовать пункт об соответствующих отступных.