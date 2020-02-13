"Челси" подтвердил приобретение Хакима Зийеша

"Челси" официально подтвердил приобретение вингера "Аякса" и сборной Марокко Хакима Зийеша. Сделка будет зарегистрирована с открытием трансферного окна летом.

26-летний Зийеш обойдется "Челси" в 38 миллионов фунтов и станет первым приобретением Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "синих".



Зийеш обратил на себя внимание больших клубов еще в прошлом сезоне, когда "Аякс" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов. Великолепно себя проявляет Хаким и в этой кампании, в ноябре добыв с амстердамской командой ничью 4:4 на "Стэмфорд Бридж".



Марокканский вингер, способный сыграть на обеих флангах, выступает за "Аякс" с 2016 года и за это время забил 48 голов и отдал 82 результативные передачи в 159 матчах.