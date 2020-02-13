"Челси" подтвердил приобретение Хакима Зийеша

Хаким Зийеш "Челси" официально подтвердил приобретение вингера "Аякса" и сборной Марокко Хакима Зийеша. Сделка будет зарегистрирована с открытием трансферного окна летом.

26-летний Зийеш обойдется "Челси" в 38 миллионов фунтов и станет первым приобретением Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "синих".

Зийеш обратил на себя внимание больших клубов еще в прошлом сезоне, когда "Аякс" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов. Великолепно себя проявляет Хаким и в этой кампании, в ноябре добыв с амстердамской командой ничью 4:4 на "Стэмфорд Бридж".

Марокканский вингер, способный сыграть на обеих флангах, выступает за "Аякс" с 2016 года и за это время забил 48 голов и отдал 82 результативные передачи в 159 матчах.


Метки Аякс, Зийеш, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 15:30

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  1. dragon 13.02.2020 15:39 # dragon
    Не заиграет,пик карьеры уже прошел.

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  2. weorlfc 13.02.2020 15:37 # weorlfc
    Следующая новость что Зийеш подписался на на соц сети Челси!

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  3. electric 13.02.2020 15:37 # electric
    Сколько можно про это бревно главных новостей плодить? Михужло пенс поди.

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  4. alexomck 13.02.2020 15:36 # alexomck
    норм Челси ещё зимой одной покупкой переплюнул все будущие потуги клубов АПЛ летом)

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  5. stevens 13.02.2020 15:33 # stevens
    50 млн за тупые навесы. Ни дриблинга, ни паса, ни ума. В бей беги Лэм пса отлично впишется. Проститутси в деле.

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  6. lfcmikki14 13.02.2020 15:32 # lfcmikki14
    COME ON YOU SPURS!

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