"Челси" подтвердил приобретение Хакима Зийеша
"Челси" официально подтвердил приобретение вингера "Аякса" и сборной Марокко Хакима Зийеша. Сделка будет зарегистрирована с открытием трансферного окна летом.
26-летний Зийеш обойдется "Челси" в 38 миллионов фунтов и станет первым приобретением Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера "синих".
Зийеш обратил на себя внимание больших клубов еще в прошлом сезоне, когда "Аякс" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов. Великолепно себя проявляет Хаким и в этой кампании, в ноябре добыв с амстердамской командой ничью 4:4 на "Стэмфорд Бридж".
Марокканский вингер, способный сыграть на обеих флангах, выступает за "Аякс" с 2016 года и за это время забил 48 голов и отдал 82 результативные передачи в 159 матчах.
13.02.2020 15:30
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Не заиграет,пик карьеры уже прошел.
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Следующая новость что Зийеш подписался на на соц сети Челси!
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Сколько можно про это бревно главных новостей плодить? Михужло пенс поди.
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норм Челси ещё зимой одной покупкой переплюнул все будущие потуги клубов АПЛ летом)
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50 млн за тупые навесы. Ни дриблинга, ни паса, ни ума. В бей беги Лэм пса отлично впишется. Проститутси в деле.
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COME ON YOU SPURS!
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