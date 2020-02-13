Гвардиола опасается, что его уволят в случае провала в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что клуб его уволит, если он не сможет пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

При Гвардиоле "горожане" выиграли каждый трофей на внутренней арене, включая все три в прошлом сезоне, но в Лиге Чемпионов дальше четвертьфинала не проходили.



В этом сезоне "Сити" уже не имеет реальных шансов на защиту титула Премьер-Лиги, поэтому Гвардиола отлично понимает, под каким давлением он окажется, если рано вылетит из Лиги Чемпионов.



"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов, я мечтаю об этом и буду наслаждаться матчами против "Реала". Посмотрим, что я смогу сделать".



"Этот процесс подготовки, эти предшествующие две недели будут счастливейшими моментами в моей профессии. Я буду представлять, что мы сможем сделать, чтобы победить их".



"Если мы не победим их, ко мне придет президент или спортивный директор и скажет: "Это недостаточно хорошо, мы хотим победы в Лиге Чемпионов, поэтому я увольняю тебя". Тогда я отвечу: "Хорошо, спасибо, это было приятно".



"Действительно ли моя работа может оказаться под угрозой? Я не знаю, много раз это действительно случалось. Либо же он скажет: "Окей, ты хорошо потрудился, но можем ли мы прибавить?" — цитирует Гвардиолу Evening Standard.