"Брайтон" начал расследование в отношении четырех своих игроков
"Брайтон" начал расследование в отношении своих игроков, которые во время зимних каникул баловались шариками с "веселящим газом".
На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором Шейн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссард и Алиреза Джаханбакш весело проводят каникулы в Испании.
На кадрах съемки все четверо игроков команды Грэма Поттера вдыхают содержимое воздушных шариков. Предположительно, речь идет об оксиде азота или "веселящем газе", который вызывает опьяняющий эффект с приступами смеха.
В "Брайтоне" обратили внимание на то, что игроки балуются легкими наркотиками, и сегодня клуб официально объявил о начале внутреннего расследования.
Добавим, что этот скандал случился совершенно не вовремя для "чаек", которые, набрав четыре очка в шести последних матчах, находятся всего в трех баллах над зоной вылета Премьер-Лиги.
13.02.2020 14:00
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оксид азота это чтоли легкий наркотик?
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