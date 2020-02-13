"Брайтон" начал расследование в отношении четырех своих игроков

"Брайтон" начал расследование в отношении своих игроков, которые во время зимних каникул баловались шариками с "веселящим газом".

На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором Шейн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссард и Алиреза Джаханбакш весело проводят каникулы в Испании.



На кадрах съемки все четверо игроков команды Грэма Поттера вдыхают содержимое воздушных шариков. Предположительно, речь идет об оксиде азота или "веселящем газе", который вызывает опьяняющий эффект с приступами смеха.



В "Брайтоне" обратили внимание на то, что игроки балуются легкими наркотиками, и сегодня клуб официально объявил о начале внутреннего расследования.



Добавим, что этот скандал случился совершенно не вовремя для "чаек", которые, набрав четыре очка в шести последних матчах, находятся всего в трех баллах над зоной вылета Премьер-Лиги.



