Роджерс: "Траоре — очень опасный игрок"

Адама Траоре Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выразил свое восхищение вингером "Вулверхэмптона" Адамой Траоре.

Не сумев толком заиграть в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", в команде Нуну Эшпириту Санту 24-летний испанец по-настоящему раскрылся.

Траоре блестяще использует свою впечатляющую физическую мощь и невероятную скорость, и Роджерс определенно опасается такого игрока в преддверии матча Премьер-Лиги на "Молинью" в пятницу.

"Он очень опасный игрок. Я видел, какого прогресса он добился. Когда он убежал от тебя, остановить его очень сложно".

"Он улучшил свой конечный продукт, и ты всегда знаешь, что он что-нибудь создаст, когда находится возле чужой штрафной. Но у них есть и другие хорошие игроки вроде Жоты, Хименеса и двух игроков, которые могут отдать пас из центра поля", — цитирует Роджерса ESPN.


Метки Вулверхэмптон, Лестер, Роджерс, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 13.02.2020 13:31 # liverpool1892est
    На трансфермаркте его цена 28 млн.евро...по нынешним деньгам ваще даром за такого игрока

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  2. mancunia-planet 13.02.2020 13:05 # mancunia-planet
    Завтра уже футбик, ништяк

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