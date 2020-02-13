Роджерс: "Траоре — очень опасный игрок"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс выразил свое восхищение вингером "Вулверхэмптона" Адамой Траоре.

Не сумев толком заиграть в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", в команде Нуну Эшпириту Санту 24-летний испанец по-настоящему раскрылся.



Траоре блестяще использует свою впечатляющую физическую мощь и невероятную скорость, и Роджерс определенно опасается такого игрока в преддверии матча Премьер-Лиги на "Молинью" в пятницу.



"Он очень опасный игрок. Я видел, какого прогресса он добился. Когда он убежал от тебя, остановить его очень сложно".



"Он улучшил свой конечный продукт, и ты всегда знаешь, что он что-нибудь создаст, когда находится возле чужой штрафной. Но у них есть и другие хорошие игроки вроде Жоты, Хименеса и двух игроков, которые могут отдать пас из центра поля", — цитирует Роджерса ESPN.