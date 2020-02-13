"Челси" вступил в борьбу за Беллингема

Джуд Беллингем "Челси" вступил в борьбу за вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема, цена за которого летом может возрасти до 50 миллионов фунтов.

16-летний Беллингем выдающимся образом проводит этот сезон, сыграв 28 из 32 матчей "Бирмингема" в Чемпионшипе.

За игрой английского полузащитника в последние недели наблюдали скауты всех ведущих клубов Европы, включая "Реал" и "Барселону", однако до недавних пор претендентом номер один на Джуда считался "Манчестер Юнайтед".

Теперь же самый серьезный интерес к юниору проявил "Челси", готовый сделать аналогичное с "Юнайтед" предложение — 35 млн. фунтов сразу и 15 млн. фунтов в виде бонусов.

The Sun добавляет, что Беллингем все еще находится на юниорском контракте и получает 145 фунтов в неделю. Профессиональный трудовой договор Джуд сможет заключить в июне.

Джуд Беллингем


Метки Беллингем, Бирмингем, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 12:00

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  1. j-silver 13.02.2020 12:47 # j-silver
    челси, астанавись, хватит скупать жутких топорей пачками
    а то ливеруйцы же суициднутся и кто нас тогда веселить на фапл.ру будет

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  2. chelsea-69 13.02.2020 12:27 # chelsea-69
    Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно купить чтонибудь ненужное. А денег дохуя

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