"Челси" вступил в борьбу за Беллингема
"Челси" вступил в борьбу за вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема, цена за которого летом может возрасти до 50 миллионов фунтов.
16-летний Беллингем выдающимся образом проводит этот сезон, сыграв 28 из 32 матчей "Бирмингема" в Чемпионшипе.
За игрой английского полузащитника в последние недели наблюдали скауты всех ведущих клубов Европы, включая "Реал" и "Барселону", однако до недавних пор претендентом номер один на Джуда считался "Манчестер Юнайтед".
Теперь же самый серьезный интерес к юниору проявил "Челси", готовый сделать аналогичное с "Юнайтед" предложение — 35 млн. фунтов сразу и 15 млн. фунтов в виде бонусов.
The Sun добавляет, что Беллингем все еще находится на юниорском контракте и получает 145 фунтов в неделю. Профессиональный трудовой договор Джуд сможет заключить в июне.
13.02.2020 12:00
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челси, астанавись, хватит скупать жутких топорей пачками
а то ливеруйцы же суициднутся и кто нас тогда веселить на фапл.ру будет
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Чтобы продать что нибудь ненужное, нужно купить чтонибудь ненужное. А денег дохуя
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