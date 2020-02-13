Анчелотти пришел в "Эвертон" надолго

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет провести в мерсисайдском клубе много лет.

Как известно, Анчелотти тренирует "ирисок" с декабря и имеет контракт до 2024 года. Однако Карло вполне представляет, что проведет на "Гудисон Парк" даже больше времени.



60-летний итальянец полон амбиций и собирается сделать "Эвертон" грозной силой на внутренней и европейской аренах.



"Я заключил контракт на четыре с половиной года, и я бы хотел отработать свой контракт. Я хочу быть здесь и стараться изо всех сил".



"После этого, если будет возможность продолжить, я хотел задержаться еще. Мои амбиции и идеи — остаться здесь надолго".



"У этого клуба большие амбиции в плане того, чтобы стать конкурентоспособным в Премьер-Лиге и Европы. Мы работаем ради этого".



"У команды хороший базис. Мы обладаем рядом молодых игроков, которые растут. Год за годом мы будем становиться лучше", — сообщил Анчелотти официальному веб-сайту "Эвертона".