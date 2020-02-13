Салах сам решит, поедет ли на Олимпийские игры

Нападающий Мохамед Салах сам вместе со своим главным тренером по "Ливерпулю" Юргеном Клоппом примет решение об участии в Олимпийских играх.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Салах рискует пропустить не только середину следующего сезона — из-за Кубка Африки, — но и его старт, поскольку олимпийская сборная Египта хочет взять Мохамеда на турнир в Токио как одного из трех игроков старше 23 лет.



Однако египтянине не будут принуждать Салаха и позволят 27-летнему нападающему самому определиться.



"Участие Салаха в олимпийском турнире в Токио с "фараонами" — это решение, которое будет принято только самим Салахом, его клубом "Ливерпулем" и его тренером Юргеном Клоппом".



"Мы не можем заставлять Салаха поехать с нами, потому что правила ФИФА не обязывают его это делать", — цитирует наставника сборной Египта U-23 Шавки Гариба Reuters.



Агент Салаха также высказался по этому поводу, сообщив, что Мохамед еще не определился.



"Решение пока не принято", — написал Рами Аббас в твиттере.