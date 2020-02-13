Салах сам решит, поедет ли на Олимпийские игры

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах сам вместе со своим главным тренером по "Ливерпулю" Юргеном Клоппом примет решение об участии в Олимпийских играх.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Салах рискует пропустить не только середину следующего сезона — из-за Кубка Африки, — но и его старт, поскольку олимпийская сборная Египта хочет взять Мохамеда на турнир в Токио как одного из трех игроков старше 23 лет.

Однако египтянине не будут принуждать Салаха и позволят 27-летнему нападающему самому определиться.

"Участие Салаха в олимпийском турнире в Токио с "фараонами" — это решение, которое будет принято только самим Салахом, его клубом "Ливерпулем" и его тренером Юргеном Клоппом".

"Мы не можем заставлять Салаха поехать с нами, потому что правила ФИФА не обязывают его это делать", — цитирует наставника сборной Египта U-23 Шавки Гариба Reuters.

Агент Салаха также высказался по этому поводу, сообщив, что Мохамед еще не определился.

"Решение пока не принято", — написал Рами Аббас в твиттере.



Метки Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 10:00

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  1. mrjingles 13.02.2020 11:17 # mrjingles
    В смысле сам решит? Рамзанчик там уже поляну накрыл, ждёт братишку

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  2. jack-willsher 13.02.2020 10:30 # jack-willsher
    надеюсь поедет и получит открытый двойной перелом берцевой кости

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  3. dallaslp 13.02.2020 10:25 # dallaslp
    Кошка, гулявшая сама по себе

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  4. j-silver 13.02.2020 10:22 # j-silver
    играть за сборную честь, а АПЛ и у хендерсона есть

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