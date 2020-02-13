Коронавирус продолжает досаждать "Юнайтед"

Бушующий в Китае коронавирус продолжает создавать проблемы "Манчестер Юнайтед" и новичку "красных дьяволов" Одиону Игало.

Напомним, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не взял Игало на сбор в Марбелью, поскольку из-за установленных в Британии правил Одион не смог бы обратно въехать назад в страну как человек, в предыдущие 14 дней побывавший в Китае.



Вместо этого нигерийский нападающий занимается индивидуально, причем делает это в Национальном центре по тхэквондо, который находится по соседству с "Этихад", стадионом "Манчестер Сити".



Как сообщает ESPN, экс-игрока "Уотфорда" по-прежнему не пускают на базу "Юнайтед" в Каррингтоне. Чтобы минимизировать риск заболевания коронавирусом для игроков и персонала клуба, Игало пробудет в карантине до пятницы.



Что касается игроков Сульшера, находящихся на юге Испании, то коронавирус достал их и там. По информации Daily Mail, "дьяволам" пришлось в срочном порядке сменить отель.



Изначально "Юнайтед" планировал заселиться в Westin La Quinta Golf Resort and Spa в Бенаависе, но узнав, что на прошлой неделе там гостил китайский "Далянь Ифан" Рафаэля Бенитеса, Сульшер увез своих игроков в Kempinski из соседней Эстепоны.