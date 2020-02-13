Роджерс отказывается спекулировать насчет перехода Лалланы в "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс отказался спекулировать насчет интереса своего клуба к полузащитнику "Ливерпуля" Адаму Лаллану.

В 2014 году именно Роджерс привел Лаллану в "Ливерпуль" из "Саутгемптона", однако при Юргене Клоппе, нынешнем наставнике "красных", Адам стал игроком глубокого запаса.



В этом сезоне Премьер-Лиги 31-летний англичанин отметился только тремя появлениями в стартовом составе и сейчас неуклонно приближается к окончанию своего контракта.



На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что "Лестер" лидирует в борьбе за Лаллану, который может покинуть "Ливерпуль" свободным агентом в поисках регулярной игровой практики, даже если получит предложение о новом контракте. Однако Роджерс предпочитает держать язык за зубами.



"Адам — великолепный игрок и тот, кого я привел в "Ливерпуль". Я был курсе его талантов со времен, когда он молодым игроком выступал в "Саутгемптоне".



"Он блестяще играл за "Ливерпуль", и я уверен, он рассмотрит варианты, которые у него будут".



"Но мне не нужно говорить об это сейчас. Мы говорили об этом весь январь. Мне не нужно говорить о летнем трансферном окне. Я лишь добавлю, что он игрок топ-уровня", — цитирует Роджерса Sky Sports.