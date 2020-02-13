Гвардиола не считает себя лучшим тренером в мире

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает себя лучшим тренером в мире.

К своим 49 годам Гвардиола завоевал 29 трофеев в качестве тренера с тремя различными клубами. Это делает Хосепа самым успешным наставником из ныне работающих в Премьер-Лиге.

Однако сам каталонец считает, что своими успехами он обязан клубам, в которых работал, и игрокам, которых тренировал.

"Лучший ли я тренер в мире? Я им был".

"Послушайте, что значит лучший тренер в мире? Я никогда не чувствовал себя лучшим, никогда в своей жизни".

"Когда я выиграл шесть титулов подряд с "Барселоной" и выигрывал треблы, я никогда не чувствовал этого. Я побеждал, потому что обладал выдающимися игроками в больших клубах".

"Есть невероятные тренеры, которые не обладают такими игроками, они не тренируют эти большие клубы. Дайте мне команду, которая не похожа на "Манчестер Сити", и я не буду побеждать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 07:00

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