Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает себя лучшим тренером в мире.

К своим 49 годам Гвардиола завоевал 29 трофеев в качестве тренера с тремя различными клубами. Это делает Хосепа самым успешным наставником из ныне работающих в Премьер-Лиге.



Однако сам каталонец считает, что своими успехами он обязан клубам, в которых работал, и игрокам, которых тренировал.



"Лучший ли я тренер в мире? Я им был".



"Послушайте, что значит лучший тренер в мире? Я никогда не чувствовал себя лучшим, никогда в своей жизни".



"Когда я выиграл шесть титулов подряд с "Барселоной" и выигрывал треблы, я никогда не чувствовал этого. Я побеждал, потому что обладал выдающимися игроками в больших клубах".



"Есть невероятные тренеры, которые не обладают такими игроками, они не тренируют эти большие клубы. Дайте мне команду, которая не похожа на "Манчестер Сити", и я не буду побеждать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.