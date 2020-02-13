"Ливерпуль" сообщил "Боруссии", что хочет купить Санчо

Джейдон Санчо "Ливерпуль" обозначил свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.

В последние дни ходят упорные слухи о том, что "Боруссия" продаст Санчо грядущим летом и, вероятно, заключит сделку с "Манчестер Юнайтед".

Шансы "Юнайтед" заполучить Джейдона возросли после того, как "Челси" выбыл из этой борьбы, предпочтя игроку сборной Англии Хакима Зийеша из "Аякса".

Однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что теперь в борьбу за Санчо вступил "Ливерпуль". Лидеры Премьер-Лиги обратились к коллегам из Дортмунда и выразили желание приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона.

На "Энфилде" надеются, что роскошный спонсорский контракт с Nike и связи Юргена Клоппа с "Боруссией" позволят им выиграть борьбу Санчо, оцениваемого минимум в 100 млн. фунтов.

Также на Санчо, который состоит в дружеских отношениях с игроками "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом, Алексом Окслейд-Чемберленом, Джордано Хендерсоном и Рианом Брюстером, претендуют "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона".


Метки Боруссия, Ливерпуль, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2020 06:00

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  1. lovrentiy 13.02.2020 06:18 # lovrentiy
    Это может травмировать и без того хрупкие мечты пенсов. Ведь даже Вернер пустил в них струю.

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  2. pistolero-lfc 13.02.2020 06:08 # pistolero-lfc
    Купят Санчоуса, а Мбопе перейдет бесплатно через сизон
    You'will Were Walkor Lone

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  3. hammersmith 13.02.2020 06:02 # hammersmith
    норм тема. продать лоха ебипетского, купить Мбапе и Ссанчо.

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