"Ливерпуль" сообщил "Боруссии", что хочет купить Санчо
"Ливерпуль" обозначил свой интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо.
В последние дни ходят упорные слухи о том, что "Боруссия" продаст Санчо грядущим летом и, вероятно, заключит сделку с "Манчестер Юнайтед".
Шансы "Юнайтед" заполучить Джейдона возросли после того, как "Челси" выбыл из этой борьбы, предпочтя игроку сборной Англии Хакима Зийеша из "Аякса".
Однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что теперь в борьбу за Санчо вступил "Ливерпуль". Лидеры Премьер-Лиги обратились к коллегам из Дортмунда и выразили желание приобрести 19-летнего англичанина по окончании сезона.
На "Энфилде" надеются, что роскошный спонсорский контракт с Nike и связи Юргена Клоппа с "Боруссией" позволят им выиграть борьбу Санчо, оцениваемого минимум в 100 млн. фунтов.
Также на Санчо, который состоит в дружеских отношениях с игроками "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом, Алексом Окслейд-Чемберленом, Джордано Хендерсоном и Рианом Брюстером, претендуют "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона".
13.02.2020 06:00
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Последние комментарии:
Это может травмировать и без того хрупкие мечты пенсов. Ведь даже Вернер пустил в них струю.
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Купят Санчоуса, а Мбопе перейдет бесплатно через сизон
You'will Were Walkor Lone
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норм тема. продать лоха ебипетского, купить Мбапе и Ссанчо.
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