Тен Хаг подтвердил, что Зийеш переходит в "Челси"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг подтвердил, что вингер Хаким Зийеш находится на пороге перехода в "Челси".

В среду голландская газете De Telegraph сообщила, что "Челси" достиг устной договоренности с "Аяксом" насчет трансфера Зийеша стоимостью 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).



Выступая перед прессой перед матчем Кубка Голландии против "Витесса", Тен Хаг не мог обойти стороной столь настойчивые спекуляции.



"Этот трансфер назревал. Мы ожидаем, что он состоится. Вообще-то, я ожидал этого еще год или два назад. И каждый раз это было: "Вау, он снова остался". Мы просто рады, что сможем рассчитывать на него до конца сезона", — сообщил Тен Хаг Fox Sports.



Тем временем, как ожидает BBC, официальное подтверждение насчет перехода 26-летнего марокканца в "Челси" должно последовать в ближайшие дни. Авторитетный журналист Фабрицио Романо и вовсе утверждает, что Хаким уже согласовал условия личного контракта с "синими".



Добавим, что Зийеш выступает за "Аякс" после своего перехода из "Твенте" в 2016 году. За это время он сыграл 159 матчей, забив 48 голов и отдав 82 результативных передачи.