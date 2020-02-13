"Бернли" разрешил Гибсону тренироваться с "Мидлсбро"

"Бернли" позволил защитнику Бену Гибсону приступить к тренировкам со своим бывшим клубом "Мидлсбро".

В августе 2018 "Бернли" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Боро" 15 миллионов фунтов за Гибсона. С тех пор Бен сыграл только шесть матчей за команду Шона Дайча.



В прошлом месяце "Бернли" отклонил три предложения "Уотфорда" об аренде 27-летнего англичанин с опцией выкупа.



Однако сейчас Гибсон все-таки покидает "Терф Мур", пускай и номинально. Защитник, чей контракт действителен до 2022 года, будет поддерживать форму с "Мидлсбро" в ожидании летнего окна.



"За несколько недель до закрытия зимнего трансферного окна защитник дал четко понять, что хочет покинуть "Терф Мур" ради регулярной игровой практики".



"К сожалению для игрока, клуб не получил устраивающего предложения, и игрок по-прежнему связан контрактом с клубом", — гласит заявление "Бернли".