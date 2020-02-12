"Арсенал" надеется склонить Букайо Сака к новому контракту

"Арсенал" пытается оградить своего вингера Букайо Сака от интереса "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" с помощью нового контракта.

В данный момент у 18-летнего Сака остается только 18 месяцев по действующему контракту с зарплатой в 3 тысячи фунтов в неделю.



За ходом переговоров "канониров" со своим воспитанником о продлении сотрудничества наблюдают не только двое представителей Премьер-Лиги, но и "Бавария", утверждает Daily Mail.



Букайо ворвался в первую команду еще в прошлом сезоне, сыграв четыре матча за "Арсенал". В этом Сака продолжает прогрессировать, приняв участие в 23 поединках.



Кроме того, игрок юношеской сборной Англии U-19 продемонстрировал свою универсальность. Помимо привычной позиции левого вингера, Букайо довелось поиграть левого защитника в отсутствие Кирана Тирни и Сеада Колашинаца.