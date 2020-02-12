Гюндоган отказал "Ливерпулю" из-за Клоппа

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган назвал причину, почему в свое время он отказался перейти в "Ливерпуль".

В 2016 году, когда Гюндоган переходил из дортмундской "Боруссии" в "Сити" за 20 миллионов фунтов, на игрока сборной Германии претендовал и "Ливерпуль" Юргена Клоппа.



Именно Клопп привел Гюндогана в Дортмунд в 2011 году, однако Илкай чувствовал, что ему нужна кардинальная смена обстановки, чтобы продолжить свое развитие.



"Я верю, что в жизни тебе нужны испытания, и в первую очередь я всегда стараюсь испытать себя. Я чувствовал, что не изменюсь и не стану лучше, если не поставлю перед собой новое испытание и не покину зону комфорта".



"Я провел замечательные четыре года с Юргеном, и я люблю его как человека и как тренера, но я чувствовал, что настало время попробовать что-нибудь другое".



"Я хотел покинуть Дортмунд и не хотел думать о проведенном вместе времени, когда буду переходить в новый клуб. Это было одной из причин, почему я не перешел в "Ливерпуль", — цитирует Гюндогана Daily Star.