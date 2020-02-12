"Арсенал" наградит Гендузи улучшенным контрактом

"Арсенал" готовится начать переговоры с полузащитником Маттео Гендузи о новом контракте на улучшенных условиях.

Летом 2018 Гендузи прибыл на "Эмирейтс" из клуба второго французского дивизиона "Лорьяна". К удивлению многих, юный полузащитник сразу получил место в первой команде "канониров".



Еще больше Гендузи удивил своим футболом, утвердившись в качестве основного игрока. К настоящему моменту 20-летний француз провел уже 77 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях. Со старта прошлого сезона только Пьер-Эмерик Обамеянг, Бернд Лено, Гранит Джака и Сократис Папастатопулос сыграли минут больше, чем Маттео.



У Гендузи остается еще два полных года по контракту с зарплатой в 40 тысяч фунтов в неделю, однако Football.London располагает информацией, что в скором времени Маттео будет приглашен к столу переговоров для обсуждения новой сделки.