"Арсенал" наградит Гендузи улучшенным контрактом

Маттео Гендузи "Арсенал" готовится начать переговоры с полузащитником Маттео Гендузи о новом контракте на улучшенных условиях.

Летом 2018 Гендузи прибыл на "Эмирейтс" из клуба второго французского дивизиона "Лорьяна". К удивлению многих, юный полузащитник сразу получил место в первой команде "канониров".

Еще больше Гендузи удивил своим футболом, утвердившись в качестве основного игрока. К настоящему моменту 20-летний француз провел уже 77 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях. Со старта прошлого сезона только Пьер-Эмерик Обамеянг, Бернд Лено, Гранит Джака и Сократис Папастатопулос сыграли минут больше, чем Маттео.

У Гендузи остается еще два полных года по контракту с зарплатой в 40 тысяч фунтов в неделю, однако Football.London располагает информацией, что в скором времени Маттео будет приглашен к столу переговоров для обсуждения новой сделки.


Метки Арсенал, Гендузи, контракты

Автор mihajlo   

Дата 12.02.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 12.02.2020 20:04 # hammersmith
    Контракто, нихуя ты мафиози, миха

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  2. liverbro 12.02.2020 20:03 # liverbro
    Контракто! хахах!почему я не удивлен что писал михайло!)))

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